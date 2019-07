One Piece: Manga revela al primer personaje transgénero, ¡No podrás creer de quién se trata!

Los seguidores del manga One Piece se han quedado con la boca abierta, luego de que el capítulo anterior (948) mostrara una histórica revelación, mostrando al primer personaje transgénero. Alguien importante para la trama del arco del País de Wano.

Como recordaremos, el pasado manga 948, titulado “Kawamatsu el Kappa entra en escena”, nos mostró a Luffy entrenando su Haki contra los guardias de la prisión de Udón, luego que Queen haya capturado a Big Mom y la llevase ante Kaido.

Tras esto, se puede ver que el criminal que estaba en una de las prisiones queda libre y es Kawamatsu, un antiguo compañero de Kin’emon e importante figura para el plan contra Kaido. El Kappa hace su aparición por primera vez en One Piece y derrota a varios carceleros.

En ese momento, le viejo Hyogoro les dice a O-Kiku y Raizou que revelen su verdadera identidad a los prisioneros, quienes se colocan sus antiguas máscaras kamuri. Todos reaccionan al ver la identidad de O-Kiku y mencionan que le pertenecía al “espadachín más guapo del país de wano, Kiku de la nieve prolongada".

Raizou, Kawamatsu, O-Kiku y Hyogoro la Flor se unen a Luffy para pelear. Foto: MangaPlus

Luffy y Chopper se sorprenden y le preguntan si en realidad era un hombre, a lo que O-Kiku responde “pero tengo alma de mujer”, convirtiéndose así, en el primer personaje transgénero de la historia de One Piece.

El manga 948 revela la verdadera apariencia de O-Kiku. Foto: Mangaplus

Hasta antes de este episodio de One Piece, O-Kiku se había presentado como una mujer espadachín, incluso estuvo pedida por un importante sumo de Wano, quien quería casarse con ella. Como es costumbre, Eiichiro Oda se tomara un descanso esta semana y el próximo 19 de julio se publicará el manga 949.

¿Qué año salió One Piece?

Escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, One Piece se serializa en la revista antológica de manga Weekly Shōnen Jump desde el 19 de julio desde 1997, en la edición #37 de dicho año.,​ Los capítulos se compilan en volúmenes llamados tankōbon publicados por Shueisha desde el 24 de diciembre de 1997.

¿Dónde se encuentra el One Piece?

El Nuevo Mundo es el lugar donde se encuentra la isla de Raftel, conocida como la última isla de Grand Line. Se rumorea que es allí donde se encuentran el legendario tesoro del Rey de los Piratas, Gol D. Roger, el One Piece, y la verdadera historia que se encuentra en el Rio Poneglyph.

¿Cuál es el tesoro de One Piece?

El One Piece es el tesoro más importante del mundo de One Piece, que perteneció a Gol D. Roger. Décadas después, Barbablanca conocido como “El hombre más cercano al One Piece” confirmó su existencia en la Saga de Marineford, antes de morir