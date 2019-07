Momo: nació en un creepypasta y ahora tendrá película en Hollywood [VIDEO]

No tenemos una, sino dos películas de terror diferentes basadas en el ‘Momo Challenge’. La sensación viral logró rápidamente viajar por todo el Internet a principios de este año, en gran parte gracias a Kim Kardashian, quien compartió la imagen junto con cierta información errónea sobre mensajes ocultos en videos de YouTube.

Niños, jóvenes y adultos cayeron por la curiosidad y comenzaron a indagar sobre este personaje que, días después, resultó a ver salido de un ‘creepypasta’, el cual se basaba en una escultura hecha en Japón para una muestra de arte. Como ‘Momo’ logró gran popularidad, una productora estadounidense ha anunciado el futuro lanzamiento de su película.

De acuerdo al portal Movie Web, la empresa Orion Pictures se asoció con la productora Vertigo Entertainment de Roy Lee para llevar a cabo una nueva película, actualmente sin título, sobre el ‘Momo Challenge’.

¿Momo challenge: qué es?

Lee, quien anteriormente produjo IT, volverá al cine de terror junto a Taka Ichise, con quien produjo tiempo atrás La Maldición (The Grudge) y El Aro (The Ring). Orion Pictures, mientras tanto, ha producido el remake de Chucky. Por el momento no hay información sobre quién será el director de la cinta o los actores de reparto.

Esta película se suma a otro proyecto que se anunció en mayo titulado ‘Aléjate’, que también se basará en el engaño viral. Dicha versión será dirigida por Lilton Stewart III y se centrará en un grupo de chicas en una cabaña en el bosque, con una de ellas contando la leyenda urbana de Momo, el cual conduce a acontecimientos horribles. Ese proyecto tiene a Stef Beaton, Alex Brown, Georgie Storm Waite, Rianne Senining y Charlotte Spencer como los posibles protagonistas, pero por el momento nada ha sido confirmado.