Shingeki No Kyojin: Creador habló del final del manga y anime [VIDEO]

Es un hecho que Shingeki No Kyojin (Attack on Titan) se ha convertido en uno de los animes y mangas más populares del momento. Con el final de su tercera temporada y el anuncio de la siguiente para el 2020, la obra de Hajime Isayama pasa por su mejor momento.

En ese sentido, el mangaka decidió brindar declaraciones sobre el último arco del manga durante una exposición especial en Japón por medio de un misterioso video que algunos calificaron de “perturbador”.

Advertencia spoilers. Tomando en cuenta que Gabi liquidó a Eren durante el capítulo 119 del manga de Shingeki no Kyojin, Isayama expresó: "Creo que he estado procediendo sobre la base de cómo quiero dibujar la última escena (...) ya están muchos antecedentes de la meta principal, y dar cada paso en línea con ellos es extremadamente desafiante, y también hay partes que deben equilibrarse, lo cual es complicado (...) aquí se están hundiendo los pasos que conducen a la meta. Pero siento que realmente debería seguir adelante con lo que siempre quise dibujar para el cierre”

Luego, Isayama llamó la atención de los lectores al agradecerles por su preferencia y adelantar el final de la obra. “Me gustaría que pensaran que están contentos de haber leído hasta aquí. Me motiva más y también es mi objetivo escribir esta última vez. El clímax es inminente”, confesó.

Con la guerra entre Eldia y Marley dentro de las murallas, es razonable anticipar que Shingeki No Kyojin llegará a su fin muy pronto. Una de las grandes incógnitas es el destino de Eren Jaeger y Zeke Jaeger; pues ambos hermanos fueron heridos y estaban a punto de reunirse para ejecutar el ‘Plan Eutanasia’.

¿Qué pasará en la temporada 4 de Attack on Titan?

La entrega deberá abarcar desde el arco de Marley hasta el “noveno arco argumental” por ahora, sin título. Si bien ahora tenemos una fecha establecida, recordemos que Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) ha tenido una continuidad interrumpida.

Tras una exitosa primera temporada en el 2013, la segunda llegó varios años después, 2017. A pesar de ello, la serie se ha establecido como una de las mejores en IMDb. La plataforma de críticas considera a tres de sus capítulos correspondientes a la temporada 3 como los mejores en este tipo de producciones.

¿Cuál es el significado de Shingeki no Kyojin?

Shingeki no Kyojin (進撃の巨人 Shingeki no Kyojin), conocida en inglés como Attack on Titan y en habla hispana como Ataque de Titanes, ​ es una serie manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama.