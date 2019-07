One Piece: Opening revela nuevo Haki que Luffy usará para vencer a Kaido [VIDEO]

No paran de aparecer los spoilers. El último opening de One Piece, correspondiente al arco del País de Wano, ha fascinado a los seguidores del anime de Eiichiro Oda por los nuevos gráficos, sin embargo, también están descontentos con las revelaciones que no se han visto en el manga.

Primero se ha visto la forma dragón que tiene Kaido, luego de el traje Germa 66 de Sanji, la muerte de Yasuie, la revelación de un personaje que no había aparecido en el manga y, ahora último, el nuevo Haki que usará Luffy para derrotar al Yonkou de Wano.

A continuación te dejamos el opening del arco del País de Wano de One Piece.

En la parte final del apertura vemos a Kaido transformarse en el mítico dragón chino de color azul, ante esto, Luffy decide usar el Gear Fourth para poder hacerle frente. Tras esto sale volando hacia el Yonkou, quien le arroja un potente láser.

Sin embargo, no parece afectarle pues el pirata ha cubierto todo su cuerpo con un nuevo Haki. Este es el revelador spoiler que no ha sido visto en el manga. Si bien solo se ha mostrado el nombre, Luffy aún no puede usarlo pues se encuentra entrenando en este mismo instante.

El viejo Hyogoro La Flor le explica que es un paso más adelante del Haki de Armamento, el Ashigara Dokkoi. Esta nueva fuerza recubre las extremidades para crear un campo de fuerza y poder reflejar los poderes de los contrincantes.

Esto ya ha sido visto con anterioridad, cuando Sentoumaru derrota a Luffy con esta ténica; Rayleigh lo usa también al romper el collar explosivo de Carmie, la sirena. Es por ello que el pirata deberá aprender este nuevo Haki para poder vencer a Kaido, pues en la primera batalla fue derrotado de un solo golpe.

¿El opening de One Piece nos mostró cómo lucirá el Ashigara Dokkoi? Es lo más probable.

¿Qué año salió One Piece?

Escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, One Piece se serializa en la revista antológica de manga Weekly Shōnen Jump desde el 19 de julio desde 1997, en la edición #37 de dicho año.,​ Los capítulos se compilan en volúmenes llamados tankōbon publicados por Shueisha desde el 24 de diciembre de 1997.

¿Cuándo se hizo One Piece?

Al igual que la mayoría de los animes, el de One Piece es una adaptación animada del manga. Producida por Toei Animation, la serie anime One Piece se estrenó en Japón por Fuji TV el 20 de octubre de 1999.