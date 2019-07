¿Iron Man se convirtió en un zombie? Easter Egg de Marvel Zombies genera terror

La secuela del arácnido ha dejado más de una referencia al mundo de los cómics que puede ser usada en un futuro no muy lejano. Spider-Man: Far From Home reveló, no solo que los Skrull están en la Tierra escondidos, sino un easter egg que ha aterrado a más de uno.

¿A qué nos estamos refiriendo? a Marvel Zombies. Uno de los cómics que ha causado revuelo entre los fanáticos ha aparecido en Spider-Man: far From Home. Algunos pudieron darse cuenta de ello, por lo que a continuación te detallaremos el momento exacto de su aparición.

Luego que Peter Parker (Tom Holland) se entere de las mentiras de Mysterio (Jake Gyllenhaal), decide buscarlo para enfrentarlo, sin embargo, cae en sus ilusiones. Nuestro héroe se encuentra perdido entre diferentes visiones del pasado, presente y futuro.

Dentro de esas ilusiones, hay una especial. Peter se encuentra frente a una tumba que dice “Anthony Edward Stark”, cuando se acerca, aparece desde la tierra una armadura dañada de Iron Man persiguiendo a Spider-Man. En ese momento, se puede ver que la mitad de su rostro es de un zombie.

Este es un guiño al cómic de Robert Kirkman y Sean Phillips, Marvel Zombies. En ella, el héroe de hierro es consumido por un virus, llegando a convertirse en un zombie y atacando a los demás héroes, quienes finalmente, terminan convirtiéndose en caminantes.

¿Qué es Marvel Zombies?

Es una historia que se desarrolla en un universo alternativo de Marvel, donde los héroes y villanos se han convertido en zombies o en sus alimentos. Este cómic se publicó en el 2005 por Mavel Cómics y en el 2007, se ubicó en el Top 10 de Graphic Novels.

¿Veremos a Marvel Zombies en la Fase 4? Difícilmente esto pueda suceder, pues deberían acabar con todos los héroes y volverlos villanos, por lo que la escena de Spider-Man: Far From Home fue solo un guiño y nada más.

