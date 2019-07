El Príncipe del Rap: conoce la historia detrás de la escena más triste de la serie

Hace 29 años, la cadena NBC estrenó ‘El Príncipe del Rap’, serie que cuenta con millones de fanáticos en el mundo y es catalogada como una de las mejores producciones de la década de los noventa.

Sin embargo, un capítulo en especial es recordado por el público; el cual se titula ‘Papá tiene una nueva excusa’ y que presenta al padre de Will.

El episodio muestra como Lou regresa a ver a su hijo después de catorce años de ausencia, para disculparse y recuperar el tiempo perdido.

A pesar que en un principio Will no respondía a los gestos de cariño que demostraba su padre, llegó a aceptarlo y llamarlo papá; algo que al tío Phill no le agradaba.

La razón era simple, Phill siempre supo las intenciones de Lou, la cual era sacar provecho de la nueva situación económica de su hijo, algo que destrozaría al adolescente.

El clímax del capítulo llega cuando Lou abandona una vez más a Will y este visiblemente enojado, grita lo mal que tuvo que pasarla sin una figura paterna; algo que conmueve a Phill que termina dándole un abrazo paternal entre lágrimas.

La verdad detrás del episodio del Príncipe del Rap

Según relata ‘The Huffington Post’, la secuencia fue improvisada por Will Smith y James Avery. Sin embargo, durante años corrió un rumor que contaba que Smith se inspiró en el mal trato que sufrió con su padre en la vida real.

Esto ha sido desmentido por el propio actor: "Papá fue duro, pero no un tirano. Él me mantuvo en línea. Me daba unas miradas que parecían decir: 'Una paso más, Will, y las cosas se pondrán feas'. Era un negociante independiente, se encargaba de la refrigeración en supermercados. Siempre se encargó de que no nos falte nada y es una figura positiva en mi vida".

Will Smith y su padre Willard Carroll Smith.

Además, se sabe que el padre de Will siempre lo apoyó en su carrera como rapero, ambos hicieron un acuerdo en la que Smith se tomaría un año para hacer música y si no funcionaba él iría a la universidad.

¿Entonces en quién o qué se inspiró el capítulo? La verdad es que la serie se inspiró en la vida de Benny Medina, quién nació en Los Ángeles en una familia pobre. Al poco tiempo quedaría huérfano, su madre murió y su padre lo abandonó.

Durante su adolescencia, Medina vendía y repartía drogas, pero un día conoció y se hizo amigo de un chico que tenía una buena familia en Beverly Hills, cuya familia lo adoptó.

Medina empezó a estudiar en las mejores escuelas y tuvo una familia estable que lo quería. Sin embargo, vivió muchas dificultades en su nuevo círculo social por su origen, pero con esfuerzo y dedicación salió adelante y ahora es un millonario productor musical.