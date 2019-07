Fanáticos piden que Gantz tenga un nuevo anime [VIDEO]

El anime de acción y gore protagonizada por Kei Kurono cautivó a muchos otakus durante su emisión en 2004 por diversos canales, entre ellos, el legendario Animax. Con una adaptación de 26 episodios, el anime de Gantz retrató las tres primeras misiones de la obra del mangaka Hiroya Oku.

Si bien la serie ganó mucha popularidad en su momento, no se libró de terribles críticas por parte de los fans ¿La razón? Un final abrupto que cerró su historia de la peor manera.

Una práctica muy común en la industria durante la década pasada era finalizar las temporadas de algunos animes con historias alternativas. Esto se debía a que el anime alcanzaba la publicación del manga y no tenía más historias que adaptar. Por lo que el anime de Gantz tuvo un cierre alternativo a la historia original.

En ese sentido, muchos seguidores aún esperan que el Estudio Gonzo decida retomar el proyecto y traer a la televisión japonesa las misiones restantes de los 384 capítulos del manga de Gantz. Con grandes villanos como el Nurarihyon y los vampiros, el equipo de cazadores podría tener una última oportunidad en la pantalla chica - tal como lo hizo Gantz: O en el cine - gracias al apoyo de los fanáticos.

Espero más de los genios de #GANTZ .Desde que en 2000 fuera lanzado hasta ahora no se ve algo decente entre el mundo de los animes. pic.twitter.com/tNGBl3zrQW — isaías pintado (@Isanticu) 9 de julio de 2019

Cada momento es increíble. Aunque lo lea una y otra vez este manga no deja de hacerme vibrar #GANTZ pic.twitter.com/Aix7Upx6Tw — Phill Falcón (@FillDlrs) 9 de julio de 2019

Nunca voy a superar que aun no hayan hecho el anime fiel al manga.... no mames es como, el manga ya dio fin y es seguro que producir ese anime se va a volver un fenomeno mundial... Hiroya Oku es un genio! — MicroWey. (@ElMicroWey) 5 de julio de 2019

Había olvidado lo hermoso que era Gantz! — Samantha (@samanthaarauzk) 8 de julio de 2019

Se dieron cuenta que el de Dr Stone se parece al alien cebolla de Gantz?



Ahre ya veo donde me matan pic.twitter.com/6LW1y7p5uA — Naru ❄️ (@mistnaru) 6 de julio de 2019

¿Cuándo regresará el anime de Gantz? Es de los mejores que he visto en mucho tiempo. ¡Vamos studio Gonzo! ¡Haste una! pic.twitter.com/trRga0TwIQ — Gary (@garyale29) 9 de julio de 2019

Por su parte, un grupo de youtubers llamado ZonaFan decidió iniciar una serie de reacciones del anime con el fin de dar a conocer la serie e invitar al público a verla. Uno de sus pedidos más usuales es el anuncio de una nueva temporada u OVA que pueda traer los arcos posteriores de la historia de Kurono, Kato e Izumi.

Tercera vez que lo leo completo y me sigue sorprendiendo 🖤⚫ #gantz pic.twitter.com/FnSoCNQJBl — Rodrigo Sagasti (@rp_Sagasti) 1 de julio de 2019

Sinopsis de Gantz 2004

Kei Kurono es un estudiante rebelde que no le da mucha importancia a su alrededor. Estando en el metro, se percata de de que un mendigo borracho cae en la via, pero no va en su ayuda. En cambio, Masaru Katō, un amigo de la infancia de Kei, decide hacerlo y le pide ayuda para salvarlo. Ambos consiguen rescatarlo pero terminan siendo arrollados por el tren. Luego de morir, ambos terminan en una habitación de Tokyo donde una esfera misteriosa les encarga una misión: asesinar a un extraterrestre.