The Walking Dead: Final del cómic no reveló el misterio más grande de la serie

Si bien la serie está por estrenar su décima temporada, el cómic en el que está basada ya llegó a su fin. Desde que vio la luz, en 2003, hasta la actualidad la obra creada por Robert Kirkman, The Walking Dead, nos contó aventuras y desventuras de los supervivientes debido a la plaga de los zombies.

Sin embargo, hay una pregunta que no ha sido respondida desde entonces. Una que muchos fans se han planteado desde que inició el cómic y la serie. Ante esto, el creador Robert Kirkman reveló a Q&A en Tumblr el gran misterio de todo The Walking Dead.

¿Cómo se crearon los caminantes? ¿Cómo se dio inicio al apocalipsis zombie? Según ComicBook, el autor no tiene planes para develar este gran misterio pues era “una cosa ‘sci-fi’ muy loca que haría que la historia fuese mucho más extraña”.

“Sinceramente, si un científico de Washington llegase y les contase lo que ha pasado, los personajes se encogerían de hombros y dirían: “Oh, ok”. No les cambiaría las vidas en absoluto... Ya he dicho mucho”.

Así mismo, Robert Kirkman confirmó que revelará el gran misterio de The Walking Dead en un futuro, “quizás años después de que todo termine lo mencionaré en una entrevista. Parece algo que haría J.K. Rowling”.

En la pasada San Diego Comic Con, el creador adelantó que no iba a revelar nunca el origen del virus o de cómo podrían encontrar una cura para este problema. “Siempre hemos pensado que una de las mejores cosas sobre esta serie es que no es sobre científicos, y no es sobre gente que se toma eso como una misión, porque pienso que eso es impensable”.

De esta manera, no sabremos el virus que dio inicio a The Walking Dead.