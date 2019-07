Stranger Things 3: ¿Quién es y qué pasó con Alexei, nuevo ‘amigo’ de Hopper y Joyce? [VIDEO]

Los rusos han invadido Hawkins, y este es un código rojo para los fans. Justo cuando pensábamos que los adolescentes de Stranger Things solo tenían que preocuparse por los monstruos, ahora también tienen que ocuparse por los enemigos soviéticos, quiénes están haciendo una misteriosa instalación subterránea en la ciudad.

En medio de los capítulos, un personaje se ha robado la atención de los fans, nos referidos al Dr. Alexei, nombrado por Hopper como ‘Smirnoff’.

CUIDADO CON EL SPOILER

Alexei, interpretado por Alec Utgoff, no siempre fue el científico principal en este proyecto ruso. En 1984, cuando los soviéticos todavía estaban haciendo pruebas, estaba segundo al mando. Pero después de que él y sus compañeros no pudieran abrir la puerta al Upside Down, el científico principal fue asesinado y ‘Smirnoff’ fue puesto a cargo, con la amenaza inminente de que tenía un año para perfeccionar la tecnología descubierta.

Stranger Things 3: el destino de Alexei

Esto lo lleva a Hawkins, donde Hopper, naturalmente, lo secuestra. El policía y Joyce (Winona Ryder) han descubierto que algo está sucediendo con las fuentes de energía en la ciudad, y rastrean una de ellas a una casa abandonada con Alexei tratando de reparar una máquina en el sótano. Suponiendo que tiene algún valor importante, Joyce y Hopper llevan a Alexei con Murray Bauman (Brett Gelman), quien casualmente sabe hablar ruso, para que sirva de traductor.

Básicamente, lo que el científico ruso transmite es que solía haber todo tipo de “llaves” (aperturas) en el ingreso al Upside Down en Rusia, pero ninguna de ellas logró abrirse por completo. Entonces, los rusos viajaron a Hawkins porque sabían que, tiempo atrás, alguien había logrado traspasar al otro lado.

Con el paso del tiempo, y gracias a la información que brinda, Alexei se gana la confianza del grupo, pero sobre todo de la de Murray, ya que ambos son hombres de ciencia.

Al final de la temporada realmente parece que Alexei se vuelve un personaje importante, ya que está tratando de ayudar a Hopper y Joyce para detener el experimento ruso. Sin embargo, nunca llega esto a suceder, ya que fue asesinado por el agente ruso que perseguía al policía y a la madre de Will durante la feria del 4 de julio en Hawkins.

Con solo tres capítulos, Alec Utgoff, actor que le da vida al personaje, ha logrado ganarse el corazón de los fans quienes le dejan mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.