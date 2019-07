Saw: Samuel L. Jackson se une a Chris Rock como protagonista de cinta [VIDEO]

El terror otra vez en pantalla. Con Chris Rock a la cabeza, la franquicia “Saw” vuelve al cine con una cinta dirigida por Darren Lynn Bousman. Este reboot estará bajo la supervisión de está Lionsgate, compañía que la expondrá en octubre de 2020.

Con el paso de los días se ha podido ir sabiendo un poco más de este proyecto y sobre todo de los actores que serán parte de la historia. El primero en ser confirmado ha sido Samuel L. Jackson.

La noticia viene de parte del portal especializado en género de terror Bloody Disgusting, quiénes dieron algunos detalles de lo que será la trama de la nueva película de Saw.

Todo indica que Rock interpretará a un detective investigando una serie de espeluznantes crímenes mientras que Jackson, nominado al Óscar al mejor actor de reparto por “Pulp Fiction” (1994), dará vida al padre de su personaje.

Chris Rock, quien está reimaginando la franquicia Saw, anunció que esta cinta es una película que ampliará el universo de la franquicia de terror, de la cual espera tenga su propia esencia y pueda atrapar a los fanáticos.

Esta nueva película de Saw proviene de una historia escrita por Chris Rock, que está siendo adaptada en un guion por Pete Goldfinger y Josh Stolberg. La cinta dará un nuevo comienzo a la saga.

Darren Bousman no es un extraño de la franquicia, pues él mismo fue el encargado de dirigir algunas de las películas más exitosas de la saga como Saw II, Saw III y Saw IV. Por su parte, Chris Rock, cuando se anunció su participación en el proyecto, se declaró fanático de las películas de terror: “Soy seguidor de Saw desde la primera película en 2004. Estoy muy emocionado por la oportunidad de llevar la trama a un lugar mucho más intenso y retorcido".