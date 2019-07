Nanatsu No Taizai manga 318: Meliodas consigue un nuevo poder [FOTOS]

El manga 318 de Nanatsu No Tazai llegó esta mañana para mostrar el épico enfrentamiento entre el Rey Demonio y Meliodas, quien ha dejado todos sus miedos atrás y llevó a Elizabeth al campo de batalla para luchar contra el líder del Clan de los Demonios.

Con fuerzas renovadas tras haber vivido muchos milenios dentro del Purgatorio, Meliodas tratará de recuperar a su hermano de la posesión del Rey Demonio y derrotar al villano de una vez por todas. Advertimos spoilers más adelante.

Nanatsu No Taizai manga 318 - Resumen completo

El capítulo comienza con Meliodas y Rey Demonio luchando. El protagonista lo ataca sin parar y lo hace retroceder, pero este saca su espada de la Puerta de la Prisión y contraataca. Ayudado por Elizabeth, Meliodas supera a su rival, quien queda sobre la superficie del agua por la combinación de la magia oscura y el ‘ark’. Esta es la primera vez que un demonio porta el arma definitiva del Clan de la Diosa.

Meliodas: “Parece que aún no has activado tu magia” gobernante ". ¿O es que el cuerpo no es el adecuado y no puedes usarlo? Te diré esto. No tienes ninguna posibilidad contra nosotros. ¡¡Si no te gusta eso, entonces deja el cuerpo y regresa al purgatorio, Rey Demonio ... ” El Rey Demonio se pone de pie.

Rey demonio: "Puedo sentir claramente la ondulación ... el temblor de la atmósfera. Contrariamente a tu actitud de confianza, puedo sentir por la vibración de la superficie del agua que estás arrinconado ".

Ambos continúan la batalla y el caballero de Britannia comienza a llamar a su hermano: “¡Zel! ¿¡Puedes escucharme!? ¡¡Respóndeme !! "Él no usa su arma y continuamente lo empuja. Meliodas: "¡Zel, pelea ... no hagas lo que te dice el padre ...! ¡¡¡Vuelve !! A lo lejos, Elizabeth le pide a Zeldris responder los llamados de su hermano mayor.

Debido a la distracción del héroe, sus puños comienzan a perder fuerza y toman mayor tiempo en ejecutarse, por lo que el Rey Demonio provoca a su hijo. “¿Estás tratando seriamente de rescatar a tu hermano menor ...?", exclama.

Meliodas patea a su padre, pero este último sigue sonriendo y le advierte que rechazar el nuevo poder que adquirió rivaliza con sus propios poderes. No obstante, rechazarlos se convertirá en su peor error. "Preocupado por su hermano menor. Meliodas no puede atacarlo por completo. Su padre de sangre fría no se perdió esa apertura... ", indica el mensaje final del manga 318 de The Seven Deadly Sins.

El manga 318 de Nanatsu No Taizai ha reafirmado que Meliodas posee un poder superior al del Rey Demonio, pero este no le ayudará a rescatar a su hermano. Todo indicaría que Zeldris tendrá que luchar desde el interior de su cuerpo tal como el héroe expulsó a su padre durante la posesión demoniaca.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Nanatsu no Taizai?

La serie animada del manga Nanatsu no Taizai cuenta con dos temporadas. La primera se estrenó el 5 de octubre de 2014 y cuenta con 24 episodios. Mientras que la segunda tiene 25

¿Cuál es el pecado de Meliodas?

Meliodas (メリオダス) es el líder de los Siete Pecados Capitales. Él es el protagonista masculino de la historia, su pecado es la Ira y su símbolo el Dragón, también es el propietario del Boar Hat. Su tesoro sagrado es la Espada Demoníaca Lostvayne y su poder inherente es Full Counter.

¿Qué significa el nombre de Meliodas?

Meliodas es el líder de los Siete Pecados Capitales y protagonista masculino de la historia. Su pecado es la ira y su símbolo el Dragón, también es el propietario del Boar Hat. Hace tres mil años, Meliodas fue el líder de los Diez Mandamientos. A pesar de tener la apariencia de un niño, Meliodas es mucho mayor.

¿Qué edad tiene Elizabeth de Nanatsu No Taizai?

Zaneri menciona que Elizabeth es, de hecho, la reencarnación de la amante pasada de Meliodas, Liz, que murió 16 años antes del comienzo de la historia; y más tarde revelado por Zeldris, es la actual de muchas reencarnaciones de la Diosa Elizabeth, la amante de Meliodas hace 3.000 años.

¿Cuál es el Tesoro Sagrado de Meliodas?

Su tesoro sagrado es la Espada Demoníaca Lostvayne y su poder inherente es Full Counter

¿Cuál es el Tesoro Sagrado de Escanor?

El Tesoro Sagrado de Escanor es el Hacha Divina Rhitta. Escapaz de absorber y almacenar todo el inmenso calor que el cuerpo de Escanor emite durante el día para luego liberar todo el calor almacenado a voluntad, además Escanor puede utilizar su Sunshine a través de ella, incinerando a sus enemigos al acertar un corte.

¿Quién es Escanor?

Escanor es un miembro de los Siete Pecados Capitales. Su Pecado es la Soberbia junto al símbolo del León. Además era el príncipe del Reino de Castellio.

¿Qué mandamiento es Estarossa?

A Estarossa se le otorgó el mandamiento del Amor (慈愛, Jiai ?), un título concedido por el mismo Rey Demonio, que le permite dejar sin poder a todo aquel que albergue odio en su interior.

¿Qué es Nanatsu?

Nanatsu No Tazai (七つの大罪 lit - Los siete pecados capitales) es un manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, serializado en la revista Weekly Shōnen Magazine desde el 10 de octubre de 2012.