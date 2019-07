¿Cuánto tiempo Nick Fury era un Skrull? Director de Spider-Man revela el gran secreto

La segunda escena post crédito de Spider-Man: Far From Home nos reveló que Nick Fury no era en realidad el que conocíamos, sino, Talos. El Skrull que nos presentaron en Capitana Marvel, mientras que Maria Hill era Soren, su esposa. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estaba infiltrado el alienígena?

El director de la secuela del arácnido, Jon Watts, reveló desde qué momento exacto Nick Fury le pidió a Talos que se haga pasar por él, para que pueda tomar unas ‘vacaciones’ en el espacio. De esta manera, acaba con cualquier especulación sobre una “guerra o invasión secreta”.

“En primer lugar, para aclarar la línea de tiempo, ese es Nick Fury real en el funeral de Tony al final de Avengers: Endgame”, fue lo primero que confirmó Watts. “Entonces, no es como si hubiera sido un Skrull por siempre o no, no es como si hubiera sido un Skrull desde Capitana Marvel”.

Con estas palabras, se confirmó que tras los sucesos de Avengers: Endgame, Nick Fury decidió tomarse unas vacaciones y le pidió a Talos que se haga pasar por él. Eso explicaría la facilidad con que Mysterio logró engañarlo con el tema del Multiverso y demás Elementales.

“Hay tal historia de Nick Fury y los Skrull, especialmente ahora que la gente ha visto a la Capitana Marvel y han visto lo que está sucediendo con esas historias en el UCM. Pero para mí siempre fue solo esta pregunta fundamental de cómo podría Mysterio engañar a Nick Fury. Porque el superpoder de Nick es ser sospechoso”.

Jon Watts siguió revelando más detalles sobre la última escena post crédito de Spider-Man: Far From Home, “siempre me molestó un poco a pesar de que sabíamos que eso era lo que queríamos que fuera la historia, que Nick Fury podría ser engañado a pesar de que se ha ido por cinco años y está sobre su pie”.

Con esto, muchos fans han empezado a idear sobre una posible “invasión secreta”, y que los Skrull están en el UCM desde hace muchos años, lo cual ha sido desmentido. ¿Afectará esto a la Fase 4? Solo queda esperar.