¿Aparecerá Kraven el Cazador en Spider-Man 3? Villano podría hacer su gran aparición

La semana pasada se acaba de estrenar Spider-Man: Far From Home, rompiendo récords de taquilla a nivel mundial. Es por ello que, las noticias sobre una tercera entrega están a la orden del día y, una de ellas es el posible enemigo que veremos en la tercera entrega del amistoso vecino.

Chris McKenna y Erik Sommers, los escritores de Far From Home, han declarado que les gustaría tener a un villano en particular para Spider-Man 3. Todo dependería de la relación de Marvel Studios con Sony. ¿De quién se trata? Kraven el cazador.

El dúo ya ha trabajado en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con Ghost en Ant-Man & The Wasp. En esta oportunidad, escribió sobre Mysterio (Jake Gyllenhaal) y ya tienen en mente sobre el villano de la tercera entrega.

“Esa pregunta es difícil”, fue lo primero que dijo McKenna al sitio web ComicBook. “También es muy difícil porque estamos tratando con UCM y Sony con todo, y alguna oficina sería como, ‘Bueno, no puedes usar esa'. O ¿qué pasa con este villano? ‘Oh, bueno, Fox es el dueño de ese villano’. Pero ahora que las cosas han cambiado con Disney y Fox..."

Sommers recalcó que siente una “debilidad por Kraven el cazador”. Sin embargo, no es el único pues el director de Spider-Man: Far From Home, Jon Watts, también quiere tener a este villano en la tercera parte.

Por otro lado, McKenna tiene otro villano en mente, “leemos muchos cómics que fueron divertidos. Había algunas historias realmente geniales con él. Spot parece un villano realmente genial”. Ambos escritores aún no saben si estarán para Spider-Man 3, por lo que todavía todo se trata de especulación.