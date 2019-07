Maléfica 2: Mira aquí el nuevo tráiler con Angelina Jolie [VIDEO]

Tráiler de Maléfica 2 vía YouTube | Angelina Jolie regresa una vez más como Maléfica. Sin embargo, en esta ocasión no estará sola. El nuevo tráiler de la cinta de Disney nos ha revelado que ella no estará sola y tendrá, en su particular raza, un apoyo descomunal para enfrentar sus problemas.

La primera entrega se basó en la malvada bruja y hada antagonista de La Bella Durmiente. Interpretada por Angelina Jolie, tuvo éxito en la taquilla, por lo que Disney no dudó en anunciar una segunda parte. Acá podrás ver el nuevo tráiler.

Tras nombrar a Aurora como reina de las Ciénagas y los humanos, Maléfica decide retirarse hacia sus aposentos junto a Diaval, su más fiel seguidor. Sin embargo, no habrá tiempo para la paz pues el personaje de Angelina Jolie buscará su venganza en la segunda entrega.

El tráiler de Maléfica 2 nos muestra al príncipe Phillip pedirle matrimonio a Aurora, algo que emociona a todo el reino menos a Angelina Jolie, quien le recomienda que no se case. Sin embargo, la joven insiste en que lo hará y la invita a que se reúna con su familia en el castillo.

La reina le revela que considera a Aurora como suya, por lo que despierta la maldad oculta de Maléfica, quien despliega sus poderes en pleno castillo y reafirma su idea de que no habrá boda. La segunda entrega nos mostrará la lucha del reino en contra de Maléfica pues quieren acabar con ella, para siempre.

Durante el tráiler de Maléfica 2 vemos escenas de acción entre ella y el reino, sin embargo, lo más llamativo es la parte final. Ella no es la única que existe pues hay otros seres del mismo aspecto al de ella. “Es tiempo de cuidar a los tuyos”.

Maléfica: Dueña del Mal es dirigida por Joachim Rønning basándose en la historia y guion de Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster. La producción estuvo a cargo de Joe Roth, la propia Angelina Jolie y Duncan Henderson.

¿Quién es maléfica?

Maléfica es la villana principal de la versión de Disney del cuento La bella durmiente, la bruja y hada malvada que aparece en la adaptación de Walt Disney de 1959.