¡No más fumadores! Netflix reducirá escenas de cigarrillos en sus próximas producciones

Stranger Things acaba de estrenar su tercera temporada entre bombos y platillos. Los fanáticos enloquecieron con la nueva aventura de Once y sus amigos, sin embargo, hubo un grupo que no. Incluso presentaron una queja ante la plataforma de Netflix. ¿De cuál se trata? un grupo anti tabaco.

Truth Initiative es el nombre de este sector, quienes revelaron un curioso estudio donde apuntaban a la serie de los Hermanos Duffer como una de las producciones con más personajes fumadores en sus escenas.

Tras esto, Netflix ha decidido reducir las escenas de fumadores. Según indica Variety, la plataforma de streaming cambiará sus normas sobre las presentaciones del cigarro y los fumadores en sus siguientes producciones originales.

“Netflix apoya firmemente la expresión artística. Pero también reconoce que fumar es perjudicial y cuando se muestra de manera positiva en la pantalla puede influir negativamente en los jóvenes”, expresó una de las voces de la plataforma.

Según el estudio de Truth Initiative, la primera temporada de Stranger Things contenía 182 escenas donde aparecían personajes fumando, en la segunda, la cifra aumentó a 262. El mismo grupo reveló que esto se veía replicado en otras series para jóvenes de entre 14 y 24 años como por ejemplo, Unbreakable Kimmy Schmidt, Orange is the New Black y House of Cards.

Es por ello que, a partir de ahora en adelante, cualquier película o serie original de Netflix, que vaya dirigida a menores de edad con calificación de TV-14 o PG-13, dejará de mostrar a personajes fumando, a menos que la situación lo requiera, por lo que la producción tendrá una advertencia de por medio.