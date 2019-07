¿Daredevil podría llegar a aparecer en films Doctor Strange 2 o Spider-Man 3?

Un héroe más que se podría unir al UCM. Daredevil es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Marvel, que no recibieron con agrado que la serie fuera cancelada después de tres temporadas.

Sin embargo, una nueva noticia ha llegado para alegría de los seguidores de Matt Murdock. Según informa el portal web We Got This Covered, Daredevil podría formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Según el reporte visto en el medio de noticias, Marvel Studios está interesado de incluir no solo al superhéroe ciego, sino a todos los Defenders en la Fase 4.

La inclusión sería en las películas que tengan como locación la ciudad de New York, y dos de los Vengadores viven en esta gran urbe: Spider-Man y Doctor Strange.

Aunque de las dos opciones, lo más lógico es que Daredevil aparezca en Spider-Man 3, ya que ambos personajes han formado equipo en los cómics.

Aunque para que esto ocurra Marvel debe recuperar los derechos por completo de los Defensores y para que esto ocurra aún deben pasar dos años.

Millones de fanáticos del UCM se han emocionado con la noticia y esperan ver al equipo de Luke Cage y compañía al lado de los Vengadores. Incluso se han atrevido a decir que podrían formar parte de los New Avengers.