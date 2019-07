Boruto: Naruto Next Generations #114 [ONLINE]: Kakashi se encuentra con su ‘hijo’ y enseña su cara

Boruto: Naruto Next Generations 114 | Kakashi siempre ha sido uno de los personajes más populares del anime y manga del mangaka Masashi Kishimoto, pero uno de los más grandes misterios en torno al Ninja que Copia fue su rostro.

Oculto tras una máscara y cinta obligatoria ninja, ni los intentos de Naruto, Sakura o Saskuke consiguieron revelar la cara del Sexto Hokage; sin embargo, el último avance del capítulo 115 de Boruto: Naruto Next Generations podría estar adelantando el gran momento de la verdad para el mundo ninja.

Interpretando el papel del ‘Periodista Sukea', Kakashi visitará a quienes muchos fanáticos han calificado como ‘su hijo’, un genin llamado Hoki Taketori. Este joven ninja es un admirador de la grandeza del sexto y busca continuar el legado de este.

Desde las redes sociales, son muchas las teorías que colocan al ex usuario del Sharingan mostrando su rostro de manera voluntaria a Hoki como una forma de motivar su camino ninja. Si bien Kakashi ya había mostrado su apariencia durante los últimos episodios de Naruto Shippuden, esta sería la primera vez que el hijo del ‘Colmillo Blanco’ se exponga de manera pública.

¿Quién es la madre de Boruto?

Boruto es un Genin de la Aldea Oculta de la Hoja. Es hijo de Naruto Uzumaki y Hinata Hyūga y hermano mayor de Himawari Uzumaki. Además, es miembro del Equipo Konohamaru junto a Sarada Uchiha y Mitsuki. Muestra gran amor a su madre y es muy parecido a su padre, heredando su cabello rubio y ojos azules de cada uno de ellos.

¿Qué quiere decir Naruto Shippuden?

Naruto: Shippūden (ナルト 疾風伝 significa “Naruto: Crónicas del Huracán”) es una adaptación del anime de la segunda parte del manga, tiene lugar dos años y medio después de que Naruto partiera de Konohagakure con Jiraiya.

Naruto y Sasuke vs Momoshiki Otsutsuki

¿Quién es la madre del hijo de Orochimaru?

Después de que el equipo capturaran al panda salvaje, Boruto le pide a Mitsuki saber quiénes son sus padres, y los último responde que él es el hijo de Orochimaru. Conmocionado, Sarada pregunta si Orochimaru es su madre o el padre, a la que Mitsuki dice que no importa para gran confusión de Boruto.

Naruto: conoce la nueva obra del creador del manga y anime

Compartido por la revista Viz Media, el crossover entre Naruto y el protagonista de Samurai 8: The tale of Hachimaru muestra como el ninja realiza un ‘Jutsu de Invocación’ pero el resultado no es el esperado; invocó a Hachimaru, protagonista del nuevo manga de Kishimoto.

¿Cuántos son los capítulos de Naruto Shippuden?

La edición audiovisual de Naruto Shippuden alcanzó al manga de Kishimoto mientras se transmitía. Con la trama del manga finalizado, el anime siguió su curso representando historias y personajes alternar. En total hubo 500 capítulos.