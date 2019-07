¿Tony Stark no murió? Skrull lo habría remplazado [VIDEO]

Fanáticos emocionados por posible regreso. Spider-Man: Far From Home ya se encuentra en cartelera y las escenas post-créditos revelaron lo que ocurrirá en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Si has visto la segunda película del arácnido, se sabe que Nick Fury y Maria Hill son Skrull enviados a la Tierra para trabajar por orden directa del verdadero Fury, que aparentemente está construyendo algo en el espacio.

Así que ahora que podemos ver películas completas e historias pensando que los personajes son otra persona, la pregunta es ¿qué otros personajes del UCM hemos visto desde los eventos de Capitana Marvel que realmente son Skrulls?

El primero que se viene a la mente es Tony Stark, quién se sacrificó en Avengers: Endgame. Algo que está rondando en la cabeza de miles de fanáticos.

Eso nos lleva a uno de los dos escenarios: Stark desconocía por completo a Skrulls, a pesar de saber que existían docenas de otras razas alienígenas o que Iron Man conocía a los Skrulls y de alguna manera prohibía que el software de sus trajes o el de Peter Parker los detectara para no revelar el secreto.

Si Fury y los Skrulls se conocieron por primera vez en 1996, eso significa que había estado trabajando activamente con ellos durante al menos 27 años, ya que Far From Home se lleva a cabo en 2023, no mucho después de los eventos de Avengers: Endgame.

Esta teoría solo puede ser confirmada por Kevin Feige, aunque los seguidores de Marvel desean que sea cierta para volver a ver a Iron Man en acción.

Sinopsis Spider-Man: Far From Home

Peter Parker decide pasar unas merecidas vacaciones en Europa junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos. Sin embargo, Peter debe volver a ponerse el traje de Spider-Man cuando Nick Fury le encomienda una nueva misión: frenar el ataque de unas criaturas que están causando el caos en el continente.

¿Qué es Avengers Assemble?

Stan Lee no tardó en dar el con eslogan perfecto para el grupo nacido en 1963. En el número 10, Thor pronuncia un vistoso “Avengers, ¡Assemble!!” para reunir a Ant-Man (Giant-Man ya en aquel momento), Avispa, Iron Man y Capitán América contra el Barón Zemo y sus Maestros del Mal.