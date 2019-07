Toy Story 4 [Crítica]: El límite del infinito ¿película convenció a fans?

Escribe: Grace Mora

Dirección: Josh Cooley

Guion: Andrew Stanton, Stephany Folsom (Historia: John Lasseter, Andrew Stanton, Josh Cooley, Valerie LaPointe, Rashida Jones, Will McCormack, Martin Hynes, Stephany Folsom)

Música: Randy Newman

Productora: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures

Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Cuarta entrega de la saga “Toy Story”.

Crítica:

1995 fue el año que el cine dio un giro de 90 grados. ‘Toy Story’ abrió las puertas a un universo nunca antes visto. Los niños entendieron, los adultos disfrutaron y Pixar renovó la animación para siempre. Fue la primera película hecha exclusivamente con efectos especiales y la taquilla respondió de manera contundente. Más de 330 millones de ganancia en todo el mundo.

Está de más decir que ‘Toy Story’ es el Santo Grial de la animación. La primera piedra de todo el imperio que vino después. Cada cinta individual de la saga ha superado las expectativas, pero la cuarta, tiene otra historia. No es mala, es hasta nostálgica, pero definitivamente no está a la altura de sus antecesoras.

Hay opiniones divididas, pero nadie ha sido indiferente a la cuarta parte, sobre todo, al merchandising. Disney no pudo con su genio y luego de producir la tercera entrega, necesitaba más. Se dice que el guion es más maduro. Se dice que los personajes crecen al igual que todos. Se dice tanto, pero la verdad, es que, dejan la puerta abierta para futuras secuelas. Es decir, dinero.

En esta crítica no spoileare, pese que ya varios lo hayan hecho.

La vida evoluciona, todos lo hemos hecho. Se supone que la cuarta parte es el reflejo de ello, todos los cambios son para crecer, pero parece un reinicio de saga. El desenlace es incoherente, a comparación de las otras cintas. Hay un mensaje claro en ‘Toy Story’, lo juguetes son fieles a sus dueños, y si no lo tienen, están perdidos.

Por lo demás el guion es repetitivo, no hay sorpresas, las escenas no conmueven o tienen la acción de las anteriores cintas. Lo peor de todo es que el final parece forzado y luego de ver más de una hora cinta, ni siquiera logra conmovernos.

La cinta cumple con divertir, ojo, no es mala, es hasta divertida, ya lo dije, pero no es lo que se esperaba ni fue lo que los fans pidieron. El film pudo ser un spin off digno o una película independiente dándole más importancia a los nuevos personajes. Simplemente no parece un film de la saga de Toy Story, como Woody como protagonista, aquí quién se lleva el protagónico es Bo Peep, es ella quién nos lleva a otra historia totalmente diferente.

De los antiguos personajes no queda nada. Buzz Lightyear es un remedo del gran personaje que fue. Un secundario con carisma, pero sin relevancia. Por otro lado, Forky es un respiro de aire fresco, pero no aparece lo suficiente y queda relegado. Todos los demás cumplen con su papel, pero se quedan en el olvido, excepto Duke Caboom, que es un punto aparte, con la voz doblada de Keanu Reeves. En resumen, ninguno de los juguetes nuevos llega a la altura de los originales.

En conclusión, tendremos más cintas de la saga. Del 1 al 10, tiene un merecido 7