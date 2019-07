‘JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind’ #37: el despertar del Gold Experience Requiem de Giorno

JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind (Vento Aureo) se encuentra en su recta final y tras 36 episodios ocurrió lo que muchísimos fans del manga y anime estaban esperando. Si aún no ves el capítulo 37, te advertimos spoilers importantes sobre el combate entre Giorno Giovanna y Diavolo.

Tras pelear por poseer la flecha que despierta el modo requiem de los stands, Giorno y su stand superan por un momento a Diavolo para acceder al nuevo poder. Presentando una de las transformaciones y momento más épico de todo el anime de acción y misterio, nace Gold Experience Requiem. Aquí te dejamos la genial secuencia animada del estudio David Production.





Sinopsis de Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind

Golden Wind es el quinto arco argumental del manga de JoJo's Bizarre Adventure publicado en la revista Shūkan Shōnen Jump entre el año 1995 y 1999. Originalmente titulada "JoJo's Bizarre Adventure Parte 5 Giorno Giovanna: Herencia Dorada" (ジョジョの奇妙な冒険 第5部 ジョルノ・ジョバァーナ【黄金なる遺産】, JoJo no Kimyō na Bōken Dai Go Bu Joruno Jobāna [Ōgon Naru Isan]), el arco abarca un total de 155 capítulos y toma lugar entre los acontecimientos de Diamond is Unbreakable y Stone Ocean.

La historia sigue a Giorno Giovanna, el hijo ilegítimo de DIO concebido con el cuerpo de Jonathan Joestar y su sueño por ascender dentro de la mafia napolitana para derrotar al jefe de Passione.

¿Quién es Jotaro Kujo?

Jotaro Kujo es el protagonista del tercer arco de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, además de ser un personaje importante en el cuarto arco Diamond Is Unbreakable y en el sexto arco, Stone Ocean. Su Stand es Star Platinum.

¿Qué es un stand en JoJo’s Bizarre Adventure?

Stand (スタンド, Sutando) es un poder sobrenatural único de JoJo’s Bizarre Adventure. En general, los Stands defienden y potencian a sus usuarios en una variedad de maneras, y cuando son revelados pueden estar representados por figuras flotando cerca de ellos, entre una variedad de otras manifestaciones.