Copa América 2019: los documentales que debes ver para motivarte previo al Brasil vs. Perú

Estas son los mejores documentales sobre nuestra selección. La Copa América 2019 está a punto de terminar y millones de hinchas peruanos se encuentran a la expectativa sobre triunfo de la blanquirroja frente a Brasil en la final que se celebrará este domingo 7 de junio.

La bicolor tuvo su debut frente al equipo venezolano el pasado sábado 15 de junio a las 2:00 pm (Perú)en el Arena do Gremio y a pesar que no tuvo una victoria, los once de Ricardo Gareca no se rindieron hasta llegar a la final del torneo.

A pesar que la selección brasileña nos venció con un aplastante 5 - 0, la hinchada peruana confía en que el equipo de todos se llevará la victoria este domingo. Por tal motivo, te dejaremos la lista de producciones cinematográficas inspiradas en la selección peruana:

Piel Peruana

Documental producido por el comunicador y fotógrafo Roberto Baratti, 'Piel Peruana' nos narra la pasión del hincha peruano y cómo a pesar de las derrotas sufridas sigue alentando a la selección.

La producción contó con la participación de Gastón Acurio, Mónica Delta, Juan Carlos Oblitas, José Carlos Yrigoyen, entre otros. Cada uno cuenta como la clasificación al mundial nos dejó varios mensajes.

Largo Tiempo

La clasificación de la selección peruana a un mundial después de 36 años, fue un hecho histórico. Tal hazaña no podía dejarse de lado para el estreno de un documental que cuente tal hazaña que alegró a los millones de peruanos en 2018.

Escrito y dirigido por Gonzalo Benavente, 'Largo Tiempo' se estrenó el 10 de junio de 2018 y recoge el drama de los 18 partidos que jugó Perú para llegar a Rusia. Además, contiene datos, entrevistas e imágenes exclusivas desde España 82 hasta Rusia 2018.

Contigo Perú: El Espíritu del Hincha

Producción que cuenta la clasificación de la blanquirroja al Mundial Rusia 2018, pero a comparación de los anteriores documentales, es desde la perspectiva de los jugadores, comando técnico y la hinchada peruana. La producción está autorizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se estrenó el 21 de marzo.