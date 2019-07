Shingeki No Kyojin manga 119: ¿Podría eren morir en el último capítulo del manga?

Si es que no has leído el manga ten cuidado con los spoilers. Falta muy poco para la publicación oficial del manga 119 de Shingeki No Kyojin (Attack On Titan), pero ya tenemos las primeras filtraciones en redes sociales gracias a fanáticos que no pueden contener su fanatismo por la obra de Hajime Isayama.

Si eres de los que siguen solo la versión anime de Shingeki No Kyojin, te advertimos que las siguientes imágenes son parte del actual arco del manga que retrata la guerra entre Eldia y Marley.

Luego que Armin y Mikasa deduzcan que Eren trataba de reunirse con su hermano Zeke Jaeger para hacer uso de la coordenada y salvar a la gente de la Isla Paradis, el capítulo anterior nos dejó a un Titán Bestia totalmente debilitado por la artillería de Marley.

Es tras la caída de Zeke que Eren decide ir a pie donde donde yace su cuerpo para poder conectar el poder de ambos; sin embargo, mediante el rifle Gaby ejecuta al protagonista con un disparo directo al cuello decapitando su cabeza como resultado.





La muerte de Eren ha sorprendido a muchos seguidores de Shingeki No Kyojin, pero una teoría viene tomando mayor fuerza en foros y redes sociales: El portador de la coordenada podría estar vivo gracias a una técnica de los titanes cambiantes.

Durante la tercera temporada de Shingeki No Kyojin vimos como Reiner pudo sobrevivir a la destrucción completa de la parte superior de su cuerpo gracias a la habilidad de transferir su conciencia a una parte de su cuerpo Titán. La gran debilidad de este método es el largo tiempo que toma regenerar los huesos y partes del cerebro perdidos con el poder de Ymir.

¿Quienes son los Titanes Cambiantes?

Los titanes cambiantes son los descendientes de Ymir que se hicieron con el poder de un titán. Entre los más conocidos se encuentran Eren, Zeke y Reiner.

¿Qué es Marley en Shingeki No Kyogin?

Según la Wikia de Shingeki No Kyogin, Marley es un país localizado al exterior de las murallas cruzando el océano, en tiempos antiguos Marley había sido conquistada por el antiguo Imperio Eldiano y varios siglos después durante el conflicto conocido como la Gran Guerra de los Titanes, los marleyanos se revelaron contra sus enemigos eldianos y lograron apoderarse del territorio que habían ocupado militarmente, con excepción de la Isla Paradis.

Marley es actualmente el principal enemigo de la nación eldiana que habita en las murallas de Paradis y para mantener a sus habitantes en el interior de las mismas, se encargaron de crear decenas de titanes puros que vagarían eternamente por toda la isla. En el año 854, Marley le declaró la guerra oficialmente a Paradis.

¿Qué pasará en la temporada 4 de Attack on Titan?

La entrega deberá abarcar desde el arco de Marley hasta el “noveno arco argumental” por ahora, sin título. Si bien ahora tenemos una fecha establecida, recordemos que Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) ha tenido una continuidad interrumpida.

Tras una exitosa primera temporada en el 2013, la segunda llegó varios años después, 2017. A pesar de ello, la serie se ha establecido como una de las mejores en IMDb. La plataforma de críticas considera a tres de sus capítulos correspondientes a la temporada 3 como los mejores en este tipo de producciones.

¿Cuántos años tiene Levi?

La edad de Levi aún no se ha revelado, pero según Hajime Isayama mencionó en una entrevista, Levi es “sorprendentemente viejo”, pero se negó a dar una respuesta exacta. No obstante, ha afirmado posteriormente que Levi es “mayor de 30 años”.

¿Quiénes son los eldianos?

Los eldianos son los habitantes de Eldia, una nación fundada y dirigida por la Gente de Ymir y otras razas humanas. Hace más de 1800 años, Eldia dominaba el mundo hasta que la Gran Guerra de los Titanes llevó a este imperio a su disolución, provocando que se dividiera en aquellos que se quedaron en Marley y los que huyeron con el Primer Rey a la isla Paradis.