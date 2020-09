Netflix acaba de lanzar Evangelion en su plataforma y miles de fanáticos del anime se encuentran satisfechos por el estreno.

La serie se estrenó en Japón en 1995 y se codeó rápidamente con las series más conocidas de aquellos años por su historia y el desarrollo de sus personajes

PUEDE VER Tom Holland desea trabajar con Quentin Tarantino

Para la mayoría de seguidores de la serie, el final de Evangelion no fue el mejor, razón por la cuál salieron múltiples producciones que tenían cambios y finales alternativos respecto al anime de 1995.

En esta nota te daremos el orden correcto para ver la serie y así pueda entenderse la historia de uno de los animes más conocidos en el mundo.

Primer paso: el anime original (1995)

Si es la primera vez que verás Evangelion, es indispensable ver los 26 episodios que lo conforman, en donde participaron importantes personajes de la industria japonesa como Yoh Yoshinari (Little Witch Academia) y Hiroyuki Imaishi (Tengen Toppa Gurren Lagann).

Segundo paso: ‘Death and Rebirth’ (1997)

La mayoría de fanáticos coincide en que la serie cuenta con un final algo hermético, por tal motivo en 1997 llegó la película ‘Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth’, la cuál llenó los vacíos argumentales que dejó la historia y sobre todo los últimos episodios.

La primera parte de la película titulada ‘Death’, es una revisión de 70 minutos de los primeros 24 capítulos de la serie, con escenas adicionales, que después de un año pasó a llamarse ‘Death (true) 2’, que eliminó y añadió imágenes de la película anterior.

Por otro lado, ‘Rebirth’ fue la segunda parte de la cinta y conformó lo que sería el principio de una nueva versión del final de la serie, que más tarde sería conocida como ‘The End of Evangelion’.

Tercer paso: ‘The End of Evangelion’ (1997)

La película reinterpretó el final de la serie para darle un tono más oscuro y pesimista que en la versión original.En esta versión se eliminó el fragmento ‘Rebirth’, mientras que el fragmento que corresponde a ‘Death’ fue el de ‘Death(true)2’.

Este nuevo desenlace, que fue considerado alternativo, dejó una buena ganancia en la taquilla japonesa y ganó el premio de la revista Animage en 1997 como ‘Mayor sensación pública del año’.

Último paso: ‘Rebuild of Evangelion’ (2007)

Esta es una nueva versión del anime para atraer nuevos espectadores. ‘Rebuild of Evangelion’ es una tetralogía inconclusa que comenzó hace 12 años con ‘Evangelion 1.0: You are (not) alone’.

Esta primera parte cubre la historia de los seis primeros capítulos, con alguna diferencias al producto original y una mayor velocidad al contar los eventos.

‘Evangelion 2.0: You can (not) advance’, fue la segunda parte y se estrenó en 2009 e incluye nuevos personajes, además los eventos que ocurren son diferentes a los vistos en las series o películas.

‘Evangelion 3.33: You can (not) redo’, se estrenó en 2012 y planteó que ‘Rebuild of Evangelion’ es una historia distinta y cuenta con un salto temporal de catorce años respecto a la entrega anterior y sin ninguna referencia a ‘Neon Genesis Evangelion’.

Solo queda el estreno de ‘Evangelion 3.0+1.0’, el cuál está previsto para 2020 y del que solo se ha lanzado un pequeño teaser.