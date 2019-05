Tate no Yuusha: Anime llega al final de su primer arco con inesperado desenlace

Sin duda alguna uno de los animes que marcó una diferencia colocándose como uno de los mejore de la temporada es ‘Tate no Yuusha no Nariagari, o simplemente Tate No Yuusha. Esta serie fue estrenada el 09 de enero de este año y muchos esperaban que fuera a concluir con el capítulo 21, más no fue así.

Ha sido tanta la aceptación que ha tenido este anime que se ha colocado en la lista top de los animes del género Shonen Isekai, que es conocido por mostrar a un protagonista que vive en un mundo de fantasía o que termina siendo transportado a uno. Tal vez sea esa la razón por la cual el héroe del escudo se ha logrado mantener hasta la fecha.

Hasta la fecha Tate no Yuusha lleva 21 capítulos y continúa en emisión. Muchos de los que han leído el manga o novela ligera, estaban esperando que el anime se diera por concluido al terminar este arco, pero no es así, ya que al final del capítulo se pudo ver el nombre del siguiente que llevará por nombre ‘La reunión de los héroes’.

Spoiler

El capítulo comienza mostrando a Naofumi herido y siendo atendido en una enfermería del castillo real. Luego de esto aparece la reina de Melromarc, quien se disculpa con el héroe del escudo quien desde que fue invocado en su mundo ha tenido que ser víctima de una serie de trampas impuestas por el rey.

Tras una serie de capítulos en los que el protagonista tuvo que aguantar toda clase de injusticias, finalmente es reconocido como el héroe que realmente es, y quienes hicieron de su vida un martirio terminan recibiendo su merecido.

Su decisión final es no quedarse en un solo reino, sino ir a combatir las ‘olas’ que amenazan a los distintos reinos de este mundo.

Tatte no Yuusha

Nos cuenta la historia de Naofumi Iwatani, quien es un estudiante de universidad exitoso, que tiene gustos otakus. Todo en su vida transcurre de manera normal hasta el momento en que es transportado o invocado a un mundo de fantasía en donde le informan que él es un héroe, el héroe del escudo. Pero para su sorpresa no se encuentra solo, sino que otros 3 jóvenes fueron invocados junto con el a este curioso mundo, cada uno es considerado un héroe y cuentan con un arma, están el ‘Heroe del arco’, el ‘Héroe de la espada’ y el ‘Héroe de la lanza’, el único que no cuenta con un arma es nuestro protagonista.

Mira aquí el opening del anime