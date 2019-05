Spider-Man 3: Personaje de The Walking Dead podría ser el Duende Verde

Finalizada la euforia por Avengers: Endgame Marvel está a punto de estrenar Spider-Man: Far From Home; no obstante, la Casa de Ideas no descansa y ya estaría pensando en una tercera cinta del arácnido.

En ese sentido, un nombre se viene rumoreando desde el Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al clásico villano de los cómics y miembro de 'Los Seis Siniestros'.

Según últimas informaciones del portal CBR, el filtrador de Marvel Roger Wardell informó que Kevin Feige le habría interesado el actor David Morrissey, artista conocido por su papel como el Gobernador en The Walking Dead.

Wardell informó también que Marvel buscaría introducir al Duende Verde en el UCM por la puerta grande con una cara conocida en el mundo del entretenimiento. Norman Osborn se convertiría en una suerte de Lex Luthor y Joker en la pantalla grande, tal como lo retrató la trilogía Spider-Man de Sam Raimi.

Si bien esta información no está confirmada, no suena para nada descabellado que Morrissey pueda llegar a Marvel Studios y ganarse un lugar privilegiado en el universo de películas más popular del momento.

David Morrissey interpreto a David Blake el villano de la tercera temporada de The Walking Dead. Su personaje lideraba una comunidad cercana a la prisión de Rick Grimes y compañía, pero sus perversas intenciones se vieron descubiertos cuando asesinó a Hershell y otros personajes inocentes.

TRÁILER DE SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Sinopsis de Spider-Man Far From Home

Peter Parker (Tom Holland) decide dejar sus heroicidades a un lado durante unas pocas semanas, y sale de viaje por Europa con sus amigos Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) y el resto de compañeros de instituto. Pero las vacaciones de verano darán un giro inesperado cuando aparezca Nick Furia (Samuel L. Jackson), que tiene trabajo para Peter. Varias criaturas elementales, seres hechos de arena, piedra, agua y fuego, están creando el caos y la destrucción en todo el continente. El joven Hombre Araña deberá desentrañar el misterio de estos ataques. Solo y con sus amigos en apuros, además de con la nueva aparición de Mysterio (Jake Gyllenhaal), Peter tendrá que decidirse a dar la cara.