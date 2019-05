Elizabeth Olsen contó el final de Endgame e Infinity War y nadie se dio cuenta [VIDEO]

¿Lo habías notado? Hace dos años, Elizabeth Olsen se presentó en un programa de MTV y empezó a hablar sobre lo que podría suceder tanto en Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War. Dos años después, todo sucedió tal cual.

En ese entonces nadie le había prestado atención a la popular Bruja Escarlata pues era imposible creer que los héroes terminen perdiendo en la primera parte y, en la segunda, consigan derrotar a Thanos.

Dos años después, ¿quién iba a creer que Elizabeth Olsen nos habría spoileado el final de ambas películas? En Avengers: Infinity War, Thanos logró obtener las Gemas del Infinito, logró derrotar a los héroes en Titan, la Tierra y, finalmente, logró chasquear los dedos para eliminar a la mitad del universo.

En Avengers: Endgame, los héroes sobrevivientes viajan a través del tiempo para recolectar las Gemas del pasado, crear un nuevo Guantelete y regresar a todos a la normalidad. Sin embargo, aparece Thanos y libran una de las batallas más épicas del mundo cinematográfico.

En el programa de MTV, Elizabeth Olsen empieza a decir que el titán hace un gesto con su espada y pide que le den el Guantelete y Scarlett le dice que no. Esta es una escena de Avengers: Endgame cuando la Bruja se enfrenta a Thanos cara a cara.

Los presentadores le preguntan si es que no está contando una parte de Avengers: Infinity War, a lo que Elizabeth Olsen responde "oh no, porque todos terminan muriendo".