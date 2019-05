Game of Thrones: ¿Cómo llegó Arya al Rey de la Noche? Productor aclara este misterio

Tras haber finalizado los seis episodios de Game of Thrones, HBO estrenó el documental The Last Watch, donde se pueden ver todas las incidencias mientras grababan la octava y última temporada.

Así mismo, también se han respondido algunas preguntas que se hicieron en su momento. Como por ejemplo, ¿cómo llegó Arya Stark hacia el Rey de la Noche? Bryan Cogman, el productor de Juego de Tronos, explica exactamente cómo sucedió esto.

Justo cuando todo estaba perdido, cuando parecía que el Rey de la Noche iba a ganar pues estaba delante de Bran Stark, el Cuervo de los Tres Ojos, apareció la joven de la nada, logrando asestarle una puñalada mortal en el pecho, derribando a todo el ejército de muertos.

Sin embargo, ¿Cómo le hizo Arya para llegar hacia líder de los caminantes blancos? En el documental The Last Watch se puede ver una pizarra con varios detalles del episodio GOT 8x03, donde se revela esta gran incógnita.

"Desde una pila de cadáveres de caminantes". Esa es la respuesta de Bryan Cogman para uno de los grandes agujeros de guión que presentó la Batalla de Winterfell. Si bien esto no se ve, se puede deducir que en el camino del Rey de la Noche hacia Bran hayan habido bastantes muertos regados.

Por otro lado, el editor de sonido Tim Kimmel, explicó que Jon Snow en ningún momento grita "Ve", como teorizaban los fanáticos de Game of Thrones. "Que yo sepa, él solo está gritando", empezó a comentar en el documental. "Él está haciendo todo lo posible para llegar al Bosque de los Dioses y hasta Bran, porque sabe que el Rey de la Noche va hacia allá y su deber es protegerle".

De esta manera se acaban de resolver dos grandes incógnitas del tercer episodio de Game of Thrones. Arya Stark saltó desde una pila de cadáveres y Jon Snow, nunca grito "ve".