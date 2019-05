La historia de Chris Hemsworth como Thor y porqué casi abandonó el UCM

Chris Hemsworth es uno de los actores mejores pagados y más buscados por directores y revistas de Hollywood del momento. Esto gracias a su gran paso por Marvel y el UCM; sin embargo, estuvo a punto de perder todo por una mala decisión.

Desde la primera fase hasta la el estreno de Thor: El Mundo Oscuro, Hemsworth sufrió una crisis producto de las idas y venidas en la caracterización de su personaje.

En conversación con el portal Variety, el artista de Marvel reveló que no estaba del todo contento con el personaje, más aún con su desarrollo durante la segunda película individual del Dios del Trueno.

“Después de hacer ‘Vengadores’ y ‘Thor 2’, me sentí un poco atrapado. Me sentí como si hubiera sido encasillado por quienquiera que estuviera escribiendo esos guiones. Sentí que los creadores estaban atascados en el lugar hacia donde podían llevar al personaje, y ¿era esto todo lo que tenía para ofrecer? Sentí que había mucho más que podíamos hacer”, confesó.

Asimismo, la visión de Chris distaba mucho de su versión original y estóica que observamos en los cómics. El director Taika Waititi tomó como propio el concepto y optó por modificar al personaje para que el australiano pueda desarrollar mejor a Thor.

“El personaje siempre fue tan estoico”, comentó Waititi. “Entiendo de dónde venían, porque es muy viejo. La idea es que lo ha visto todo y nada lo perturba. Desafortunadamente, esa no es una receta para un gran personaje”.

En ese sentido, una versión renovada del asgardiano permitiría que el espectador pueda ver como evoluciona mentalmente y a nivel emocional. Caso que pudimos ver en Avengers: Endgame, donde Thor sufre su peor momento a nivel general. Un consejo del protagonista de la saga Misión Imposible lo hizo entrar en razón.

"Hace años le pregunté a Tom Cruise qué lo llevó a tomar ciertas decisiones sobre las películas", relató Hemsworth. "Dijo:" Sólo quiero que la gente vea mis películas. "No quiero poner tanta sangre, sudor y lágrimas en ella, y que venga y se vaya". Mientras ganaba su estrellato, Hemsworth adoptó una filosofía similar: quiere que la gente vea sus películas en grande. pantalla. "Me encanta la experiencia teatral", destacó. "Creo que no hay nada como eso, y la industria cambiará a lo grande si no llevamos a la gente al cine".

Si bien Avengers Endgame es un éxito, el futuro de Thor aún es algo incierto dentro del UCM; no obstante, la estrella de cine espera seguir trabajando junto a Marvel en la próxima Guardianes de la Galaxia Vol.3.

“Me encantaría hacer más, para ser honesto. No sé cuál es el plan. Siento como si nos hubiéramos abierto a un personaje muy diferente. Me siento con más energía por la posibilidad de dónde podríamos ir”, indicó.