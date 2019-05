Game of Thrones: Productores se unen a virtuosos guitarristas para versionar opening [VIDEO]

Pese a que el final de Game of Thrones llegó hace varias semanas, las noticias póstumas sobre la exitosa serie de HBO no dejan de llegar a oídos de sus seguidores en todo el mundo. En esta ocasión, se ha conocido el homenaje musical que le rindieron los guistarristas Tom Morello de Audioslave y Rage Against the Machine, Scott Ian de Anthrax y Nuno Bettencourt de Extreme.

Efectivamente, un video de YouTube muestra la magistral sesión realizada en un estudio musical de la firma Fender en Los Ángeles, Estados Unidos, en la cual los tres talentos del rock mundial improvisan una versión en guitarra eléctrica del entrañable tema principal de Game of Thrones.

Los instrumentos que llevan los artistas también son un homenaje de lujo. Las guitarras se inspiraron en las tres casas principales de la serie: la Stratocaster "Targaryen" con el negro y el rojo del escudo de armas de de la familia de Daenerys, la Telecaster "Stark" con la famosa cabeza de lobo de la noble familia del Norte y por último, la Jaguar "Lannister", con acabados dorados y llamativos.

Los tres talentosos guitarristas están en todo momento acompañados por el co-creador de la serie Dan Weiss y el productor orquestal Ramin Djawadi, responsable de la creación del opening oficial. El compositor norteamericano Brad Paisley también aparece. Hasta el momento, el vídeo ha recabado casi 6 millones de visitas en YouTube.

Como se recuerda, la afición del guitarrista de Anthrax por Game of Thrones se remonta muchos años atrás. En el 2016, Scott Ian se transformó en un temible caminante blanco, ‘White Walker’, durante una magistral sesión de maquillaje y fotografía profesional en la previa al final de la sexta temporada.