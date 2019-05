Game of Thrones: Kit Haringon se quiebra en llanto al grabar su última escena [VIDEO]

Game of Thrones finalizó para siempre y hay algunos fans que siguen sin poder superarlo, es por ello que HBO decidió emitir un documental sobre las incidencias de la octava y última temporada, The Last Watch.

Este se estrenó el domingo 26 y los millones de fanáticos alrededor del mundo pudieron ver cómo crearon las diversas ciudades, cómo grabaron las peleas y, sobre todo, cómo los actores rodaron sus últimas escenas. En especial, Kit Harington (Jon Snow).

Una escena en particular del documental The Last Watch de Game of Thrones emocionó a los miles de fanáticos. La última escena que grabó Kit Harington como Jon Snow. En ello podemos ver a los directores dar unas sentidas palabras y al actor, quebrándose en lágrimas.

Tras finalizar su última escena, vemos a uno de los directores decir "hace diez años, entraste en la oficina de Nina Gold, tenías doce años... y aquí estamos ahora. Tu guardia terminó".

Al escuchar esta frase, Kit no aguantó más las lágrimas ante el vitoreo de todos los que estaban en esa escena. Luego de ello, tuvo unas sentidas palabras, "Tengo el corazón roto. Me encanta esta serie. Pero es más que eso, nunca lo tomé como un trabajo. Ha sido mi vida y siempre será lo más grande que habré hecho".

"Todos han sido mi familia. Los quiero y muchas gracias". Definitivamente los fans no son los únicos en sentirse tristes por el final de Game of Thrones pues Kit Harington demostró que ser Jon Snow le cambió la vida.

Aquí podrás ver el extracto de The Last Watch, documental de HBO sobre la octava y última temporada de Game of Thrones.