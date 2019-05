¿Deadpool estará en Spider-Man 3? Marvel lo presentaría en cinta, según Comicbook

El portal Comicbook informó que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, habría convocado a una reunión especial para hablar del futuro de Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La conversación habría derivado a tres posibilidades de retorno del personaje de Ryan Reynolds a la pantalla: Empezar la producción de Deadpool 3, continuar su historia en una serie de Disney + o presentarlo en Spider-Man: Far From Home de Tom Holland.

Si bien nada ha sido confirmado por parte de Marvel Studios, fans ya han comenzado a debatir sobre cuál sería el mejor camino para Deadpool dentro de Disney.

Algunos indican que una serie con Ryan Reynolds de protagonista sería poco probable, considerando que se podría apegar al contenido familiar y probablemente esto no sería del agrado del actor; además que el salario que recibiría sería más bajo que el de una película.

Por otro lado, fans discuten también la posibilidad de presentar a Deadpool en Spider-Man: Far From Home, pero esta es una de las posibilidades menos probables, sobre todo porque Disney no obtiene ganancias con su presencia.

Recordemos que la franquicia es compartida entre Sony y Disney, cuyo acuerdo es que la primera se queda con todo lo obtenido por la película en las salas de cine y venta doméstica, y Disney y Marvel, con los beneficios obtenidos del merchandising y los eventos externos más allá del estreno de la cinta.