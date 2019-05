Avengers: Endgame: Directores revelan detrás de cámara del funeral de Tony Stark [VIDEO]

Avengers: Endgame se encuentra a punto de entrar a la quinta semana desde su estreno y se siguen revelando nuevas informaciones sobre la cinta. En esta oportunidad hemos visto nuevos detrás de cámara de cómo se realizó el filme de Marvel.

Los encargados de difundir las siguientes imágenes han sido los mismos directores de Avengers: Endgame, los hermanos Russo. Así mismo, también incitaron a los fanáticos a que asistan al cine para ver la película, una vez más.

"Anda a ver Avengers: Endgame por cuarta vez este fin de semana! Por el aire acondicionado y porque quieres sentir una vez más", se puede leer en la cuenta de Twitter de los hermanos Russo. Junto a ello, cuatro fotografías desde el set de grabación.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. :) #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M