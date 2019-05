Spider-Man: Far From Home: Torre Stark reaparece en nuevo tráiler ¿Cambió de dueño?

El primer tráiler de Spider-Man: Far From Home se lanzó hace un par de semanas y fanáticos están ansiosos por saber qué pasará con el personaje que interpreta Tom Holland para la cinta de Marvel.

Las imágenes no solo nos mostraron la misión que tendrá que afrontar ahora Spider-Man, sino varias continuaciones en la trama que nos dejó Avengers: Endgame. La presencia de la Torre Stark es una de ellas.

En el tráiler de Far From Home vimos que se estaban realizando renovaciones en la antigua Torre de los Avengers en Nueva York, probablemente cambiando el edificio para su nuevo propietario. Con el lanzamiento del nuevo spot televisivo, nos enteramos ahora de que sí se habría comprado la torre y las renovaciones acabaron.



A través de las redes sociales, varios fans han descubierto que la Torre Stark ya está reconstruida, pero lo que no se sabe por el momento es quién compró el edificio. Este descubrimiento hace pensar que Norman Osborn podría estar presente en la película y que él sería el dueño de esta estructura.

No look spider man is standing on the head of monument that is below the Stark tower,it was devastated in THE AVENGERS. pic.twitter.com/nwejSQJVxD