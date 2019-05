George R.R. Martin: Libros de Game of Thrones tendrán un final diferente

Game of Thrones llegó a su final hace unos días y los fans aún discuten sobre el polémico final de la serie. Para calmar la ola de críticas contra la ficción, el autor George R.R. Martín reveló un importante detalle de los libros que cerrarán la saga 'Canción de Hielo y Fuego'.

Según el veterano escritor, la historia de la cual se basó HBO para producir Juego de Tronos marcará sus diferencias para brindar a los lectores un desenlace distinto al visto esta octava temporada.

Martin explicó en un extenso post en su blog personal que la historia que contará será diferente a la planteada por David Benioff y D. B. Weiss, creadores de la popular serie de televisión. Aunque no negó que puedan haber similitudes.

"Oigo a la gente preguntando. ¿El mismo final que el show? ¿Diferente? Bueno, sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David y Dan, nunca lo olviden. Tenían seis horas para esta última temporada. Espero que estos dos últimos libros llenen 3.000 páginas escritas una vez lo complete, y si se necesitan más páginas, capítulos y escenas, las agregaré. Y, por supuesto, el efecto mariposa también funcionará; aquellos que siguen este blog sabrán que he estado hablando de eso desde la primera temporada", comunicó.

En ese sentido, el escritor destacó que el universo literario de 'Canción de Hielo y Fuego' contiene y presentará nuevos elementos que los seguidores de ambas versiones puedan disfrutar.

"Hay personajes que nunca aparecieron en la pantalla, y otros que murieron en el programa pero que aún viven en los libros. Así que, como mínimo, los lectores aprenderán lo que le sucedió a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo. Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan el Galante, Aegon VI, y una gran cantidad de otros personajes grandes y pequeños que los espectadores de la serie nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Y sí, habrá unicornios… de alguna especie. ¿Qué tal esto? Yo lo escribiré. Léanlo. Entonces todos podrán decidir y discutir sobre ello en Internet", enfatizó.

Finalmente, George R.R. Martin recordó como aceptó que su saga literaria se convierta en el show más visto de la televisión: ¿Realmente puede haber pasado más de una década desde que mi gerente Vince Gerardis organizó una reunión en el Palm de Los Ángeles, y me senté por primera vez con David Benioff y D.B. Weiss para un almuerzo que duró mucho después de la cena? Les pregunté si sabían quién era la madre de Jon Snow. Afortunadamente, lo hicieron.

Pese a que el veterano escritor aún no publica sus dos últimas obras, Martin se encuentra involucrado en 5 series de HBO como productor y en el desarrollo de un videojuego llamado Great Rune. Mientras tanto: - ¡Larga vida a Bran El Roto!