Game of Thrones 8x06 [SPOILERS]: Revelan el destino de Daenerys y Drogon

Game of Thrones finalizó en el sexto episodio de la octava temporada; no obstante, las teorías basadas en la popular serie de HBO no dejan de inundar las redes sociales.

Una de las grandes incógnitas que quedaron al final del Juego de Tronos fue el destino que tuvo Drogon junto a la 'Madre de Dragones' durante la primera parte del capítulo.

Tratando de responder ante la pregunta, fanáticos en redes sociales presentaron dos teorías que darían le darían un giro inesperado a la trama que dejó a Bran 'El Roto' como rey de los Seis Reinos y Protector del Mundo.

Una Sacerdotisa Roja (o Preist) en Asshai

Una forma en que potencialmente se podría devolver a la vida a Daenerys es si Drogon la llevó al continente de Essos, específicamente a Asshai, donde hay una sacerdotisa roja que podría resucitarla. En Juego de tronos, Melisandre, quien es de Asshai, pudo traer a la gente de entre los muertos a través del Señor de la Luz. Podría decirse que era una de las personas más poderosas de Westeros, pero murió después de ayudar a derrotar al Rey de la Noche. Si otra persona con tal habilidad existiera en Essos, posiblemente podría traer a Daenerys de la muerte.

Quaithe en Qarth

Si los fanáticos vuelven a la temporada 2, Jorah Mormont se encuentra con Quaithe. Al igual que Melisandre, ella es una encuadernadora de sombras de Asshai, lo que significa que tiene poderes como la clarividencia y la profecía. Ella le advirtió a Jorah que la gente estaba fuera para atrapar los dragones de Daenerys.

¿Quienes murieron al final de Game of Thrones?

La única persona que murió durante el último episodio de Juego de Tronos fue Daenerys Targaryen a manos de Jon Snow. Un trágico final para la Madre de Dragones luego de ocho temporadas.

GOT: ¿Por qué Daenerys destruyó King's Landing? Aquí la verdadera razón

Desde el inicio de la saga de Juego de Tronos, escrita por George R. R. Martin, se pudo conocer que en la casa Targaryen, han habido integrantes afectados por diversos problemas mentales. Según la teoría de New York Times, esta locura tendría una explicación.

La casa Targaryen ha sido conocida por tener sueños premonitorios, donde algunos llegaron a acertar, mientras que otros, no. Daenerys Targaryen, por ejemplo, soñó que se podía meter a una pira con los tres huevos de dragón, tal cual dijo en Qarth frente al Rey de las especias en la segunda temporada.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.