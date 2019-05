Game of Thrones: ¿Qué dijo Isaac Hempstead sobre Bran 'El Roto'?

El final de Game of Thrones nos dejó importantes momentos que marcaron a más de un fanático alrededor del mundo. Uno de ellos fue la designación de Bran Stark como rey de los Seis Reinos y bautizo como Bran 'El Roto'.

Este suceso desató una ola de críticas entre la comunidad de seguidores de GoT, quienes esperaban tener a Daenerys Targaryen o Jon Snow sentados en el Trono de Hierro. Para este caso, el mismo actor Isaac Hempstead Wright tuvo que salir a hablar del controversial destino de su personaje.

En conversación con Enterteiment Weekyl, Isaac confesó que ya esperaba tal reacción de los fans: "No todos serán felices. Es tan difícil terminar una serie tan popular como esta sin molestar a algunas personas ... Habrá muchos corazones rotos. Es "agridulce", exactamente como pretendía George R. R. Martin. Es una conclusión apropiada para esta saga épica ", dijo el actor en referencia al creador de la saga Canción de Hielo y Fuego, de la cual se basó la serie desde un inicio.

La estrella de HBO tampoco podía creer lo que pasaría con Bran al momento de leer el guión del último episodio de la serie. Hasta pensó que se trataba de una broma de mal gusto por parte de los creadores de la serie.

“Cuando llegué a la en el último episodio y me dijeron: '¿Qué hay de Bran?', Tuve que levantarme y pasearme por la habitación. Realmente pensé que era un guión de broma y que [los encargados de GoT David Benioff y Dan Weiss] habían enviado guiones a todos donde sus personajes que terminaban con en el Trono de Hierro. "Sí, buenos chicos. Oh mier—, ¿es realmente real?”, relató Isaac Hempstead Wright sobre el mejor momento del sabio Stark.

En defensa de 'El Roto', el joven artista cree que fue una buena decisión por parte del consejo colocar a Bran a la cabeza de King's Landing. "Creo que en realidad será un buen rey. Tal vez falte algo en tener un verdadero líder emotivo, que también es una cualidad útil en un rey o una reina. Al mismo tiempo, realmente no puedes discutir con Bran. Él está como, 'No, yo sé todo' ".

Agregando un importante valor agregado al nuevo gobernante, Isaac señaló que, como el Cuervo de tres ojos sin emociones, Bran estaría libre de la corrupción, el tipo de cosas que hundieron a líderes como Robert Baratheon, Joffrey Baratheon y Cersei Lannister. Sin pasiones amorosas de por medio como Daenerys Targaryen, Bran gobernaría con prudencia e imparcialidad.

También se manifestó sobre el millón de firmas para volver a grabar la última temporada de Juego de Tronos: “Es ridículo que la gente piense que puede exigir un final diferente porque no les gusta. Lo he tomado estúpidamente de manera bastante personal, lo que obviamente no debería. En mi opinión, es un gran final.”

Teniendo en cuenta que Bran es consiente de los sucesos más relevantes de los últimos mil años y posee el poder de ver el futuro, es muy probable que Poniente atraviese por un momento de prosperidad y evolución. Pese a que muchos fans deseaban ver a sus personajes preferidos en el Trono de Hierro, es un hecho que el consejo eligió al más sabio de los Seis Reinos.