Avengers: la quinta parte llegaría a los cines en 2022

Después del taquillero estreno de Avengers: Endgame, última película de la Saga del Infinito y la Fase 3, Marvel Studios no se detiene y ya tiene programada nuevas producciones que ampliarán el extenso UCM.

Hasta el momento las películas confirmadas de la Fase 4 son la Viuda Negra y Los Eternos. Aunque también se especula que existen proyectos en desarrollo como Doctor Strange 2, Pantera Negra 2 y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, aunque no cuenta con una fecha confirmada.

No obstante, hace unos días Disney dio a conocer su calendario de estrenos y una fecha en especial ha llamado la atención de los millones de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según fuertes rumores esta fecha sería el estreno de Avengers 5, la cuál está prevista para julio de 2022. Así lo informó el portal web We Got This Covered, qué dijo que la nueva película de los Vengadores estará centrada en un grupo de jóvenes superhéroes.

Estos serían lo New Avengers, entre los que estarían Kate Bishop, Iron Lad, Patriot, Stature y Hulking. Estos personajes son las versiones jóvenes de los Vengadores originales.

Si bien es cierto que estás filtraciones no tienen veracidad hasta que sean confirmadas por Marvel Studios y Disney, no sería una sorpresa que se estrene una producción de los Avengers, la cual sería un éxito de taquilla asegurado.