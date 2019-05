Avengers: Endgame: Chris Evans comparte detrás de cámara del "Capitán vs Capitán"

Uno de los momentos cumbres de Avengers: Endgame es cuando los héroes viajan al pasado a través del Reino Cuántico. Justamente en Nueva York 2012, sucede una épica pelea que hasta el día de hoy sigue arrancando gritos de emoción en los fans.

¿De cuál estamos hablando? Capitán América del presente vs Capitán América del pasado. La batalla fue tan brutal que muchos se siguen preguntando cómo es que hicieron esa escena. Chris Evans ha respondido esta pregunta a través de su cuenta de Twitter.

Luego de obtener el maletín donde está la gema del alma, Capitán América se encuentra con su yo del pasado, quien piensa que se trata de Loki. Tras algunas palabras, ambos héroes empiezan una pelea que sigue calando en la memoria de los fanáticos.

Sin embargo, ¿cómo se grabó esta escena de Avengers: Endgame? El actor que interpreta al capitán, Chris Evans, subió un curioso video en su cuenta de Twitter donde se puede ver cómo se llevó a cabo ese momento desde el set de grabación.

"Aprendiendo una sección de la pelea minutos antes de dispararla. Sam y Daniel Hargrave son leyendas. Los aturde y las mujeres son los héroes anónimos del mundo de las maravillas", expresó Chris Evans en la publicación.

En el video podemos ver como el actor está protagonizando la pelea con su doble, mientras que atrás está el encargado de las escenas de acción diciendo cómo deben hacer cada paso.

La publicación de Twitter alcanzó más de 40 mil 'Retweets' y más de 230 mil 'Like' en apenas un día. Sin duda alguna, es una de las escenas de Avengers: Endgame que más ha marcado a los fanáticos.

Aquí te dejamos la publicación original.

Learning a section of the fight minutes before shooting it. Sam and Daniel Hargrave are LEGENDS. Stuntmen and women are the unsung heroes of the marvel world. https://t.co/mu5jgYyEbh pic.twitter.com/Nfx8UiZw4k