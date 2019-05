'The Eyes of the Dragon', el show que tendrás que ver luego de Game of Thrones

Game of Thrones 8x06 llega este domingo a nuestra pantallas junto al final de la popular serie de HBO. Jon Snow, Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister se irán para siempre, pero desde Hulu acaban de anunciar que The Eyes of The Dragon, el reemplazo perfecto de Juego de Tronos.

La serie basada en la saga de libros 'Canción de Hielo y Fuego' de George R.R. Martin, presentará su desenlace este domingo 19 de mayo por medio de HBO y sus canales de streaming autorizados.

En ese sentido, el servicio de transmisión Hulu anunció que el proyecto 'The Eyes of the Dragon' continua avanzando con miras a tomar el lugar de GoT en la pantalla chica.

Basada en un libro del 'Rey del Terror' Stephen King, la nueva producción medieval ya cuenta con un piloto escrito por Seth Grahame-Smith, guionista de Batman Lego: La Película, y uno de los encargados de It (Eso).

Desde el portal Deadline, Grahame-Smith se refirió a la adaptación de la obra de King y comentó el enfoque que tendrá. "El objetivo de esta serie es que se sienta diferente a cualquier adaptación de Stephen King previa, con el único libro de fantasía verdadero que escribió que tiene reyes, espadas y princesas", dijo Grahame-Smith a Deadline. "Honraremos el espíritu del libro y el legado", agregó.

La historia se centra en las tierras de Delain, donde una conspiración entre los príncipes por el trono de un rey muerto toman lugar. Cabe resaltar que los eventos ocurridos en la ficción transcurren dentro de el 'In-World' de la Torre Oscura, universo creado por bdonde ocurren todas sus obras.

Descripción de 'Los Ojos del Dragón'.

Stephen King convierte un clásico cuento de hadas en una obra maestra del género de terror. Los ojos del dragón es un apasionante relato de aventuras, con héroes arquetípicos, dragones, príncipes y hechiceros... El joven príncipe Peter, hijo del difunto rey, da la talla de monarca y espera heredar el reino. Pero el mago de la corte dispone que sea ungido el príncipe Thomas, un muchacho al que manipula de acuerdo con sus siniestros propósitos. Sin embargo, Thomas posee un secreto que nadie ha sido capaz de adivinar.