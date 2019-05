Avengers: Endgame: Marvel no quería a Robert Downey Jr. ¿Cómo se volvió Iron Man?

¿El UCM sin Robert Downey Jr.? Tras el éxito de Marvel en el cine, para muchos fans es difícil imaginar que Iron Man haya sido interpretado por otro acto que no sea él.

Pero esto pudo haber sido realidad; en una reciente sesión "Ask me anything", preguntas y respuestas, en Reddit, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, afirmó que tuvo que luchar duro para que los otros ejecutivos aprobaran el casting de Downey Jr.

Uno de los usuarios de Reddit le preguntó a Feige cuál de los casting había sido los más difíciles de "venderle a los ejecutivos de Disney". Él le respondió "fue por el que luché más y que otros intentaron echar abajo".

El cibernauta WhoDey42 fue más directo y le preguntó: "¿Cuál fue el casting por el que tuvo que luchar más?" y Feige respondió: "Robert Downey Jr.".

Casting de Robert Downey Jr. para Iron Man

¿Por qué el director Jon Favreau quiso Downey Jr. como Iron Man?

Para nadie es un secreto que Favreau tiene la "habilidad" para ver talento en las personas. Además, el cineastas vio demasiadas similitudes entre la vida del personaje y la de Robert Downey Jr.

"Todos sabían que tenía talento. Al estudiar el rol de 'Iron Man' y desarrollar ese guion, me di cuenta de que el personaje parecía alinearse con Robert de todas las buenas y malas maneras", comentó el director.

Finalmente, y bajo su responsabilidad, Jon Favreau pudo convencer a Marvel Studios de que Robert Downey Jr. era el perfecto para darle vida a 'Tony Stark'. Sin pensarlo, fue la mejor decisión hecha a favor de la franquicia.