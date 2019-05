Star Wars: Mark Hamill y el beso de hermanos entre Luke Skywalker y Leia

Nadie lo perdonó. El actor Mark Hamill respondió a una foto 'del recuerdo' de Luke Skywalker mediante su cuenta de Twitter donde su personaje presenta un rostro sorprendido y atónito en Star Wars.

La captura, donde se observa al artista junto al director Steven Spielberg, revela una escena bastante vergonzosa para el Maestro Jedi más popular de todos los tiempos.

Consultado por Jessen Aaronachellum (@JessTrouper) sobre su mueca desde la popular red social, Hamill contestó: “Ese es el momento en que me di cuenta que besé a mi hermana”.

La respuesta de 'Luke' desató la risa de los fanáticos de Star Wars, quiénes compartieron divertidos memes del suceso. Siendo uno de los momentos más icónicos entre los hermanos Luke Skywalker y Leia Organa, los fans no dudaron en recordárselo.

Si bien ambos hermanos eran hijos de Anakin Skywalker, ni Luke o Leia tenían conocimiento de su relación familiar y la trama de ese entonces giró en torno a un supuesto romance entre ambos personajes. No fue hasta que el espiritu de Obi-Wan Kenobi le contó la verdad a su aprendiz que la relación incestuosa tuvo que parar.

¿Cuántas son las películas de Star Wars?

Los filmes de la saga están hechos de tal manera que sean una sola historia relatada en siete episodios: La Amenaza Fantasma (The Phantom Menace, 19 de mayo de 1999) El Ataque de los Clones (Attack of the Clones, 16 de mayo de 2002) La Venganza de los Sith (Revenge of The Sith, 19 de mayo de 2005), entre otros.

‘Star Wars: The Rise of Skywalker’: Fan predice el título de la película con 7 años de anticipación

En Twitter, un usuario conocido como @ GabbyG41 hizo una publicación el 21 de noviembre de 2012. Al parecer, Gabriel García intentaba predecir el posible título de Star Wars: Episodio VII, pero su suposición de "The Rise of Skywalker" entró en pantalla algunas películas después.