Guardianes de la Galaxia 3: ¿Por qué James Gunn regresará a Disney?

Hace unas semanas, James Gunn informó que fue recontratado por Disney después de que, años atrás, fuera separado por la compañía debido a que se burló del abuso infantil mediante su cuenta de Twitter.

Gunn conversó recientemente con el portal Deadline y habló sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el nuevo contrato de Marvel y Disney. De acuerdo con el cineasta, todo tiene que ver con la historia de Rocket en Guardianes de la Galaxia 3.

"Él tiene una historia en la primera película, que continúa en la segunda y sigue en Infinity War y Avengers: Endgame. Quiero terminar la historia en 'Guardianes 3'. Esa era la gran pérdida para mí, pero pensé que estaría conforme con el hecho de que usaran mi guión. Finalmente, no fue así", explicó.

Tras su despido y los entredichos con Marvel, James Gunn recibió varias muestras de apoyo empezando por los actores de Guardianes de la Galaxia, su novia y colegas de la industria.



"No culpo a nadie, me sentí y me siento mal por la manera en la que hablé públicamente; Algunas bromas que hice, algunos targets de mi humor, son consecuencias no intencionadas de no ser más compasivo en lo que digo", explicó.

¿Por qué James Gunn fue despedido de Disney?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el CEO de Disney, Bob Iger, indicó que la decisión se debió cuando se descubrió que en julio del 2018 se revelaron polémicos tuits del director burlándose del abuso infantil.

Alan Horn se manifestó luego del escándalo: "Las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio", dijo en un comunicado el presidente de Walt Disney Studios.

Luego de salir a la luz los polémicos mensajes, Gunn se disculpó a través de su cuenta de Twitter: "Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó el director.

¿Quién es James Gunn?

James Gunn es director, guionista y productor de cine estadounidense. Dirigió las películas "Súper" y la adaptación del cómic "Guardianes de la Galaxia". También trabajó los guiones de "Romeo y Julieta", "Scooby-Doo" y el remake de "Dawn of the Dead".