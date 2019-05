Rick and Morty: Temporada 4 ya tiene fecha de estreno [VIDEO]

Sin previo aviso, la serie Rick and Morty anunció la llegada de su temporada 4. El show creado por Justin Roiland y Dan Harmon, utliizó las cuentas oficiales de Adult Swim para confirmar la noticia.

Los propios Rick y Morty fueron los que hicieron el feliz anuncio de su regreso a la pantalla chica. Se anunció que la temporada 4 de la serie se estrenará en noviembre de 2019; el día exacto aún está por confirmarse.

El show, poseedor de varios premios Emmy, estuvo en pausa por varios meses, a pesar de la promesa de hace casi un año de que las nuevas temporadas de Rick & Morty llegarían rápidamente.

We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a