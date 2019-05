Game of Thrones: George R.R. Martin escribió nuevos libros para saga, según actor

A solo una semana del gran final de Game of Thrones, al parecer los fans de la serie pueden llevarse una grata sorpresa. La ficción estrenada en 2011 vía HBO, basada en la novela de George R.R. Martin, podría tener una continuación o un final alternativo.

La exitosa serie de HBO, la cual fue lanzada en 2011, adaptó la serie de fantasía épica de Martin para la pantalla chica. Ese mismo año, el escritor publicó el quinto libro de su serie planificada de siete libros, que comenzó en 1996. Con el paso de los años y los altos y bajos que ha tenido el autor, todo indica que pronto tendrías nuevo material sobre Game of Thrones, según informó un antiguo miembro del elenco original.

El actor Ian McElhinney, quien dio vida a Barristan Selmy en Game of Thrones hasta que el 2015, afirmó en una convención llamada Epic Con que Martin ya había completado los dos últimos libros de su saga, los cuáles serían lazados tras el fin del show de HBO.

"George ya ha escrito los libros 6 y 7, y en lo que a él respecta, solo serán estos. Pero George acordó con David (Benioff) y Dan (Weiss), los creadores de la serie, que no publicaría los dos últimos libros hasta que la serie hubiera culminado. Así que, si todo va bien, en uno o dos meses podríamos tener los libros en la estantería. Él me dijo durante la primera temporada que Barristan iba a tener un viaje muy interesante, pero lamentablemente no tuve la oportunidad de verlo" comentó.

De ser ciertas sus palabras, el final no parece que pueda distar mucho del de la serie, ya que los dos showrunners acudieron a casa de Martin y el escritor les confesó, a grandes rasgos, cómo concluiría la historia.

Recordemos que ser Barristan Selmy está muerto en Game of Thrones, pero el tiempo que pasó con Daenerys ha influido en la mentalidad de la "madre de dragones". “El rey loco dio a sus enemigos la justicia que creyó que merecían”, le dijo en una ocasión; dicha frase ha resonado en la cabeza de Dany durante el episodio 8x05.