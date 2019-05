Naruto: Michael B. Jordan se declara fan del manga y anime

Aparece un aspirante al Hokage. El reconocido actor Michael B. Jordan fue uno de los invitados más aplaudidos durante la Met Gala de Nueva York; no obstante, hubo un detalle que no escapó de las miles de cámaras dentro del evento.

Reconocido por sus últimos papeles protagónicos en Black Panther y la saga Creed, Jordan guardó bajo su regazo lo que muchos pensaban que era un libro, pero resultó ser el manga de Naruto.

Si bien el evento de modas se ha caracterizado por sus extravagantes presentaciones y vestidos fuera de lo común, la estrella de Hollywood optó por un enfoque diferente.

Desde Twitter, la prestigiosa marca de modas, Coach, compartió una foto muy especial de Michael B. Jordan leyendo un tomo recopilatorio de la popular obra de Masashi Kishimoto.

Esta no sería la primera vez que el actor del villano 'Killmonger' en Black Panther confiesa su gusto por los animes. Durante una entrevista con el canal GQ en Youtube, Jordan reveló que era un fiel seguidor de Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha. El final del anime le provocó mucha tristeza al talentoso artista.

Es un hecho que la popularidad de Naruto se ha extendido a todo el mundo e incluso famosos personajes ya no tienen reparos en compartir su fanatismo por el anime. Si bien el anime y manga ya culminó; la historia del popular ninja continua en Boruto: Naruto Next Generations.

Naruto: conoce la nueva obra del creador del manga y anime

Compartido por la revista Viz Media, el crossover entre Naruto y el protagonista de Samurai 8: The tale of Hachimaru muestra como el ninja realiza un 'Jutsu de Invocación' pero el resultado no es el esperado; invocó a Hachimaru, protagonista del nuevo manga de Kishimoto.