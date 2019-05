Día de la Madre: Las 10 mejores películas para ver con mamá en esta fecha

El Día de la Madre es una fecha importante para unir a la familia en un domingo especial. Hay quienes optan por salir de casa a celebrar y otros que prefieren quedarse en la tranquilidad del hogar.

Para ambos casos hay un sinnúmero de opciones, aunque sí de la comodidad de la casa hablamos, encontramos una excelente ocasión para pasar una tarde películas. Para ello, podemos hallar de todos los géneros, desde comedias hasta drama, depende del gusto.

A continuación, te mostraremos una larga lista de filmes que se presentan como una buena alternativa para pasar en familia el Día de la Madre. Producciones que llegaron a la pantalla grande y están inspiradas en mamá. Puedes disfrutarla a través de canales de cable o servicios streaming.

Erin Brockovich:

Estrenada en el año 2000, Erin Brockovich está basada en hechos reales y protagonizada por Julia Roberts. Habla de una madre soltera que sin ningún tipo de estudios consigue un trabajo de abogada en el mismo bufete que le hace perder una indemnización por un accidente de tráfico. Cabe mencionar que en la vida real, Brockovich es dueña de su propia empresa. Ideal para disfrutarla en el Día de la Madre.

Freaky Friday:

La película tuvo su estreno en el año 2003 y tiene como protagonistas a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. El trama está basada en que Anna Coleman (Lohan) intercambia de cuerpo con su madre, la psicoterapeuta Tess Coleman (Jamie Lee Curtis). Este hecho ficticio permite que ambas puedan comprender los problemas que atraviesa la otra mientras intentan hacer que sus cuerpos regresen a la normalidad.

"Mamma Mia!"

Divertida comedia estrenada en el 2008, tiene como personaje principal a Donna (Meryl Streep) que prepara el matrimonio de su hija Sophie (Amanda Seyfried). Días antes del evento, encuentra el antiguo diario de su madre y la dirección de tres hombres que podrían ser su padre. La película es adecuada para verla en el Día de la Madre.

Bad Moms

Bad Moms fue estrenada en el año 2016 y muestra una divertida historia en la que no hay una, sino tres mamás. Amy Mitchell (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) y Carla (Kathryn Hahn) dedican tiempo a sus hijos, pero también demuestran que ser mamá no es sinónimo de ser aburrida. Día de la Madre es una buena oportunidad para verla en familia.

JUNO

Juno narra la historia de una adolescente que queda embarazada accidentalmente. La cinta, interpretada por Ellen Page. se estrenó el 8 de septiembre de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Su trama gira en torno a una adolescente que tras quedar embarazada comienza a explorar las opciones que están a su alcance para afrontar la situación.

"Plan B"

Es una comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez, estrenada en Estados Unidos y México en el 2010. El argumento gira en torno a una mujer que decidió someterse a un tratamiento de fertilización in vitro después de descubrir que no había conocido al hombre indicado para convertirse en su esposo y padre de sus hijos. Pero en ese intento conoce a un hombre que la enamoró y se dan una serie de sucesos. Sin duda, una película para disfrutar en el Día de la Madre.

THE BLIND SIDE

Esta película está basada en la obra "The Blind Side: Evolution of the Game," de Michael Lewis. Narra la historia de Michael Oher, una joven estrella en alza elegido en el draft de la NFL americana, que fue echado de su casa. Tras este lamentable suceso, una familia cuya mamá interpretará Bullock, lo cuida y apoya para que logre alcanzar sus sueños.

Spanglish:

Una inmigrante mexicana, Flor (Paz Vega), debe trabajar para sacar adelante a su hija, como ama de casa de la familia de un reconocido chef (Adam Sandler). Pese a la falta de dinero y un futuro incierto, la preocupada madre soltera deberá arriesgarse para buscar una mejoría.

Una noche para mamá

Tres amigas anhelan pasar una noche sin sus hijos por lo que coordinan una salida. Para ello, sus esposos tienen que cuidar a los niños, sin imaginar que ocurrirían un sinnúmero de acontecimientos. La producción lanzada en el 2014, dura 99 minutos. y contiene elementos temáticos moderados y algunas secuencias de acción.

A pesar de todo

Tras la muerte de su madre, cuatro hermanas con vidas y personalidades distintas, descubren un secreto familiar impactante y se lanzan a una aventura en busca de la verdad sobre sus orígenes.