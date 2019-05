Disney anuncia nueva trilogía de Star Wars y retrasa secuelas de Avatar

Disney ha dejado emocionado a todos los fanáticos con las fechas de sus próximas películas. Si bien es cierto, la casa de Mickey Mouse tiene diversos proyectos en un futuro, tiene dos ases bajo la manga: Star Wars y Avatar.

Muchos pensaban que el final de ambas franquicias había llegado a su fin, sin embargo, están equivocados. La saga de George Lucas y James Cameron aún tienen mucho por contar y Disney ha anunciado la fecha de llegada de ambas secuelas.

En el caso de Avatar, después de su estreno en 2009, se anunciaron unas cuatro películas como secuela. Han pasado 10 años y hasta el momento no sabe exactamente el nombre o actores. Sin embargo, el día de ayer The Walt Disney Company reveló las fechas para estos filmes.

Si en un principio se rumoreaba que se iban a estrenar en diciembre de 2020, 2021, 2024 y 2025, ahora pasarán a estrenarse en las siguientes fechas:

Por otro lado, la historia de Star Wars parecía llegar a su fin con "The Rise of Skywalker" este año, sin embargo, no es así. La saga de George Lucas aún tiene mucho más que brindar, por lo que The Walt Disney Company ha anunciado una nueva trilogía sobre esta exitosa franquicia.

La nueva trilogía se sumará a las previas creadas por LucasFilm y llegarán en 2022, 2024 y 2026.

TRAILER STAR WARS IX: THE RISE OF SKYWALKER