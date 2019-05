Game of Thrones: la millonaria suma que Starbucks ahorró por 'aparecer' en serie

Su historia revolucionó la televisión, pero un vaso fuera de lugar casi pone en juego la credibilidad de Game of Thrones en su entrega 8x04.

Mientras el drama de fantasía de larga duración se transmitía vía HBO, una escena compartida por Jon Snow y Daenerys Targaryen llamó la atención de los fans. Ni amorosa, ni de enfrentamiento, todo se centró en el 'cameo' intencional de un vaso de Starbucks.

Si bien quedó a la duda si la aparición del artículo fue o no pagado, todo indicaría que esta acción fue beneficiosa para la compañía de café. Según reportes de la cadena estadounidense CNBC, este error de producción le habría hecho ganar la suma de $ 2.300 millones de dólares de manera intencional pese a no haber pagado por publicidad al show.

Este monto es el resultado de las 10.627 menciones de Starbucks y "Game of Thrones" en Internet, televisión y radio en diversas partes del mundo.

Jon y Daenerys parecen ajenos a la taza colocada en una de las largas mesas de la estancia, para mala suerte de los actores, quiénes sí se dieron cuenta que estaba el objeto allí fueron los televidentes.

Con el paso de los días, el error en Game of Thrones se aclaró y se concluyó que fue 'solo un error de producción'. Además, se reveló que verdaderamente no se trataba de un vaso de Starbucks, sino de otra marca. El hecho de que tantas personas hayan asociado la taza con la empresa no hace más que dejar en evidencia el arraigo popular que tiene la marca de la cafetería en todo el mundo.