Spider-Man Far From Home: Peter Parker se muestra afectado en nuevo tráiler [VIDEO]

Hace dos semanas se estrenó Avengers: Endgame, y sucedió un hecho que afectó no solo a los fans, sino también al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tal cual se pudo ver en el nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home.

El avance nos ha mostrado unas imágenes capaces de romper el corazón de cualquier persona. ¿De qué se trata? aparece Peter Parker (Tom Holland) con los ojos llorosos, en una clara escena de sufrimiento.

"A donde vaya, veo su cara. Realmente lo extraño", se escucha decir a Peter mientras que Happy le comenta que él también. "No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera".

¿A qué se debe este extracto del tráiler de Spider-Man: Far From Home? La última escena de Avengers: Endgame, donde vemos a Iron Man sacrificarse para derrotar a Thanos, chasqueando los dedos usando las Gemas del Infinito.

Sin duda alguna, uno de los más afectados de la muerte de Tony Stark (Robert Downey Jr) es Peter Parker, pues él fue reclutado por el héroe en Capitán América: Civil War, donde se unió a su bando.

Desde entonces, el joven arácnido se convirtió en su pupilo, tal cual se puede ver en Spider-Man: Homecoming, donde aprendió como ser un verdadero héroe y saber cuándo es necesario actuar.

Así mismo, en Avengers: Infinity War ambos viajaron al planeta de Thanos para enfrentarlo. Vimos cómo Tony se quedaba en shock al ver desaparecer a su pupilo y en Avengers: Endgame, lo contrario. Definitivamente tuvieron una amistad más que un profesor y alumno.

Aquí te dejamos el nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home, donde no solo aparecen estas imágenes, sino también, Mysterio (Jake Gyllenhaal), los elementales y el Multiverso.