Game of Thrones 8x04: HBO ya prepara tres precuelas de la serie [VIDEO]

Quedan pocas semanas para el final de Game of Thrones y HBO ya piensa en el futuro de la franquicia más popular de la televisión en la actualidad. Hoy se estrena el 8x04 de Juego de Tronos, el antepenúltimo capítulo de la serie antes de su final.

Proyectándose al desarrollo de más historias centradas en el mundo de Westeros, George R.R. Martín, autor de los libros de los cuales esta basada la producción de HBO, habló sobre el estado de las próximas entregas o precuelas de la saga.

El bautizado por los fans como 'Universo Televisivo de Game of Thrones', ya había sido anunciado por la cadena televisiva y había adelantado la presencia de conocidas actrices como Naomi Watts y Miranda Richardson; pero no se tenía información concisa de la trama, hasta ahora.

En una reciente entrevista a la prensa, Martín adelantó que 'La Larga Noche' será el título de la nueva serie situada 1000 años antes de la historia principal. Si bien este no es un anuncio oficial, si que revela detalles sobre su trama principal.

“Hemos tenido cinco programas sucesores de Game of Thrones diferentes en desarrollo (no me gusta el término "spinoffs") en HBO, y tres de ellos todavía están avanzando muy bien. El que no debo llamar 'The Long Night' se grabará a finales de este año, y otros dos programas permanecen en la etapa de guión, pero se están acercando. ¿Sobre qué son? No puedo decir. Pero tal vez algunos de ustedes deberían recoger una copia de FIRE & BLOOD y proponer sus propias teorías”, comentó el escritor invitando a los fans a leer su libro.

En ese sentido, el veterano escritor también recomendó a los seguidores de GoT revisar la historia de la dinastía Targaryen en Westeros presentada en su saga 'Canción de Hielo y Fuego' ¿Sería esta una insinuación a que veremos una adaptación televisiva en torno a la invasión de Aegon Targaryen a Westeros, o quizás la guerra civil Targaryen conocida como la 'Danza de los Dragones'?

Aún no hay pronunciamientos oficiales de HBO pero lo que si tendremos hoy es el estreno del antepenultimo episodio de Juego de Tronos. Aquí te dejamos una guia completa de como ver el cuarto episodio de la serie.